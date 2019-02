Literatur im Wandel der Zeit

Mannheim.Insa Wilke ist sich „noch nicht sicher“, ob sie sie bereits überblicken kann: die Gefahren, aber auch die Chancen, die die Digitalisierung für Literatur darstellt. „Die vielen Kanäle der digitalisierten Welt sind Chance und Gefahr zugleich“, schätzt die Programmleiterin des Literaturfestivals Lesen.Hören ein. „Die Medien und Räume vervielfachen sich im Internet wieder.“ Früher, erinnert sich die 1978 in Bremerhaven geborene Literaturkritikerin, hätten Verlage die Möglichkeit gehabt, über regionale Presse sowie einige überregionale Zeitungen und Sendungen Leser zu erreichen. „Heute ist es schwer zu sagen, wie Leser erfahren, dass es neue Bücher gibt.“ Für die Kommunikation zwischen Buchhandel und Buchkäufer sei das eine Gefahr.

Auch bei dem am Freitag, 22. Februar beginnenden Mannheimer Literaturfestival Lesen.Hören ist der Digitalisierung ein Abend gewidmet. Dabei sei es erstaunlich, „wie wenig Einfluss die Digitalisierung noch auf die Literatur nimmt“, sagt Wilke über das Thema, dem sich am 5. März Schlecky Silberstein annimmt. Der Autor, mit bürgerlichem Namen Christian Maria Brandes, rechne in „Das Internet muss weg“ mit dem digitalen Netz ab und kläre auf „ganz altmodische Weise“ (mit einem Buch) über Gefahren im Internet auf, kündigt der Veranstalter an.

Insa Wilke verantwortet Lesen.Hören nach dem Tod des ehemaligen Schirmherren Roger Willemsen im Februar 2016 bereits zum vierten Mal. Neben dem Blick auf Themen wie die Digitalisierung kommt das Festival mittlerweile bereits gewohnt politisch daher. Ob die Protokolle des NSU-Prozesses, der Rassismus in den Vereinigten Staaten oder der Wert von Kritik: „Lesen.Hören spiegelt immer Themen wieder, die auch in der Gesellschaft diskutiert werden“, begründet Wilke die Schwerpunktsetzung.

Sowieso habe das Publikum auf die Konzeption des Literaturfestivals, das auch in diesem Jahr bis auf zwei Ausnahmen in der Alten Feuerwache veranstaltet wird (siehe Infobox), Einfluss genommen. So bildet das bei Zuhörern beliebte „Vier Leser im Gespräch“ am 10. März wieder den vorläufigen Schlusspunkt, nachdem das Format in den vergangenen Jahren kein Teil des Programms war. „Wir haben auf Rückmeldungen von Besuchern reagiert, die das Lesergespräch vermisst hatten“, erläutern Wilke und Ko-Koordinatorin Katharina Tremmel.

Zugabe im April

Der Musiker, Songschreiber und Moderator Bela B Felsenheimer liefert dem Programm am Mittwoch, 3. April noch eine Zugabe und liest aus seinem Debütroman „Scharnow. Dieser beschreibe „eine Zustandsbeschreibung der deutschen Seele“, wie unlängst das Magazin „Musikexpress“ über das Buch des Sängers urteilte.

Auch in diesem Jahr räumt Lesen.Hören wieder der Jugend einen eigenen Programmteil ein. Bereits seit Mittwoch, 20. Februar behandelt dieser vornehmlich Kinder- und Jugendliteratur. Traditionell, erläutert Tremmel, „sind die Jugendlesungen am schwierigsten zu bedienen“. Das liege nicht daran, dass sich die Jugend nicht für Literatur interessiere. Vielmehr müssen „Lehrer oft entscheiden, ob sie mit Schülern auf eine Lesung, in ein Theater oder ins Museum gehen.“ Oft würden auch Klausuren einen Klassenbesuch bei Lesen.Hören verhindern. Wenn Schüler das Literaturfestival aber besuchen, fielen die Reaktionen häufig positiv aus. „Literatur spielt für junge Menschen immer noch eine Rolle“, sagt Tremmel, schränkt aber ein: „Es ist auch immer eine Frage des Alters.“

