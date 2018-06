Livemusiker mit Topqualität

Freitag, 15. Juni

Palastzeltbühne und Fackelbühne: 16.30-17 Uhr: Gringo Mayer, 17.20-18 Uhr: Lirr, 18-18.40 Uhr: Leyya, 18.40-19.20 Uhr: Great News, 19.20-20.15 Uhr: Ibeyi, 20.15-21 Uhr: Klangstof, 21-22 Uhr: Rhye, 22-23 Uhr: Deerhunter, 23-0.20 Uhr: Nils Frahm, 0.50-2 Uhr: Jon Hopkins.

Brückenawardzelt und Parcours D’Amour: 17-17.30 Uhr: Luke Noa, 17.50-18.30 Uhr: Brother Grimm, 18-18.40 Uhr: Die rauchenden Spiegel, 18.40-19.30 Uhr: Austrofred, 19.20-20.10 Uhr: Malm, 19.50-20.30 Uhr: Wicca Phase Springs Eternal, 20.55-21.45 Uhr: Fenne Lili, 21-22 Uhr: Yamantaka/Sonic Titan, 22.10-23 Uhr: Sam Vance-Law, 23-23.50 Uhr: Kreisky, 23.15-0.45 Uhr: Zum Goldenen Hirsch, 0.20-1.10 Uhr: Phantom Winter, 1.40-2.30 Uhr: Cocaine Piss.

Samstag, 16. Juni

Palastzeltbühne/Fackelbühne: 13.30-14 Uhr: Paper Planes, 14.20-15 Uhr: Fibel, 15.20-16 Uhr: Sind, 16-16.40 Uhr: 5K HD, 16.40-17.20 Uhr: Chocolat, 17.20-18.05 Uhr: Hinds, 18.05-18.55 Uhr: Kid Simius, 18.55-19.50 Uhr: Tank And The Bangas, 19.50-20.40 Uhr: All Them Witches, 20.40-21.50 Uhr: Neurosis, 21.50-23 Uhr: The Wombats, 23-0.20 Uhr: The Editors, 0.50-2 Uhr: George Fitzgerald.

Brückenawardzelt und Parcours D’Amour: 15-15.40 Uhr: Me & Reas, 16.05-16.50 Uhr: Bawrence Of Aralia, 17.15-18 Uhr: Emirsian, 17.25-18.05 Uhr: Franka, 18.25-19.10 Uhr: V.O., 19-19.50 Uhr: Euternase, 19.40-20.25 Uhr: Lasse Matthiessen, 20.40-21.40 Uhr: Goldroger, 20.45-21.35 Uhr: Sudan Archives, 22-23 Uhr: This Is The Kit, 23-0 Uhr: Wolves In The Throne Room, 23.15-0.30 Uhr: (noch offen), 0.20-1.10 Uhr: Hysterese, 2-3 Uhr: Heads.

Sonntag, 17. Juni

Palastzeltbühne/Fackelbühne: 12.30-13.30 Uhr: Golden Dawn Arkestra, 14-14.40 Uhr: Tristan Brusch, 14.40-15.30 Uhr: Kat Frankie, 15.30-16.20 Uhr: Gus Dapperton, 16.20-17.20 Uhr: Young Fathers, 17.20-18.10 Uhr: Alex Cameron, 18.10-19.20 Uhr: The Kills, 19.20-20.30 Uhr: Black Rebel Motorcycle Club, 20.30-22 Uhr: Eels.

Brückenawardzelt/Parcours D’Amour: 13.30-14.10 Uhr: Finn Lynden, 14.30-15.20 Uhr: Ori, 14.40-15.30 Uhr: Bal, 15.40-16.30 Uhr: Ätna, 16.20-17.10 Uhr: Criminal Body, 16.50-17.40 Uhr: Ilgen-Nur, 18.10-19.10 Uhr: Tamino, 18.30-19.20 Uhr: Warmduscher, 19.40-20.40 Uhr: Mikaela Davis, 21-22 Uhr: Dälek, 21-22 Uhr: $ick: Shore, Stein, Papier. (sdo)