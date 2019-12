Mannheim.Die Modelleisenbahnausstellung „Lok trifft Traktor“ ist seit über zehn Jahren der Treffpunkt für Modelleisenbahnvereine und Modellbauer aus der Kurpfalz und Umgebung. Im John-Deere-Forum in Mannheim präsentieren sie am 4. und 5. Januar ihre Anlagen und Schaustücke.

Mit dabei sind das Team Kanada mit einer Großanlage im amerikanisch-kanadischen Stil, Björn Borkenhagen mit einer Winteranlage inklusive zahlreicher Animationen und das Thomas-Mann-Gymnasium aus Stettfeld mit seinem neusten Werk. Niederländische Modellbauer bieten mit ihrer voll funktionsfähigen Nachbildung der ehemaligen Schiffsbrücke in Speyer einen weiteren Hingucker.

Zu sehen sind diese und weitere Stücke und Anlagen am Samstag, 4. Januar, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 5. Januar von 10 bis 17 Uhr in der John Deere Straße 70. Erwachsene zahlen 5, Kinder 2 und Familien 10 Euro. apt

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019