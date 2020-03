„Lord of the Dance“ in neuer Aufmachung

Mannheim.Stepptanz-Star Michael Flatley hat seine Erfolgsshow „Lord of the Dance“ runderneuert: mit modischeren Kostümen, effektvolleren Kulissen, dynamischeren Lichteffekten. Am Donnerstag, 5. März, 20 Uhr, gastiert sie im Mannheimer Rosengarten.

„Dangerous Games“ heißt das aktuelle Programm, das eine Art Best-of der bisherigen Bühnen-Hits bietet, die seit 1996 ein Millionenprogramm verzaubert hat. Es verbindet irische Folklore, irisch-amerikanischen Stepptanz, Akrobatik, Rock-Entertainment und visuelle Pop-Art auf der Höhe der Zeit miteinander. gespi

Info: Donnerstag, 5. März, 20 Uhr, Rosengarten, Mannheim. Karten (58,25 bis 90,45 Euro plus Gebühren) im Netz unter www.eventim.de

