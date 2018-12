Ludwigshafener Festspiele

Ludwigshafen.Im Rahmen der noch bis Mitte Dezember andauernden Festspiele Ludwigshafen steht in der Kategorie Tanz „Pasionaria“ auf dem Programm, eine Choreographie des Spaniers Marcos Morau. Termin: Samstag, 8.12., 19.30 Uhr, Tickets: 20-35 Euro. Am Sonntag, 9.12., um 11 Uhr liest der Schauspieler Holger Stockhaus „Lausbubengeschichten“ von Ludwig Thoma (Tickets: 14-20 Euro). Thoma hatte Anfang des 20. Jahrhunderts für die Münchner Satirezeitschrift „Simplicissismus“ geschrieben. Am 12. und 13.12. (Mittwoch bzw. Donnerstag, jeweils 20 Uhr) zeigt der taiwanesische Tänzer Huang Yi seine Choreographie „Huang Yi & Kuka“, sie handelt von ihm selbst und seinem Roboter Kuka; Tickets: 17-26 Euro. sba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.12.2018