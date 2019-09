Lustig und ungewöhnlich

Mannheim.Für seine Veranstaltungen an ungewöhnlichen Orten ist das Kulturnetz in Mannheim bekannt. Manch einer kennt sie unter dem Namen „Wortwechsel“. Am Freitag, 6. September, steht der nächste Termin an – im Wasserturm. Der Autor und Kabarettist Jan Philipp Zymny ist an diesem Abend zu Gast und trägt seine älteren, aber auch seine neuesten Texte dem interessierten Publikum vor.

Gleich zwei Mal wird er an dem Abend auftreten, einmal um 19 Uhr und ein zweites Mal um 21 Uhr. Einlass ist jeweils eine halbe Stunde vorher. Alle Sitzplatzkarten sind bereits ausverkauft. Es gibt allerdings noch wenige Stehplatzkarten. Sie kosten 16 Euro. Es kommen noch Gebühren hinzu. Tickets sind im Kundenforum des „Mannheimer Morgen“ in P3 und im Geschäft Whistle-Fanwear im Einkaufszentrum Q 6/Q 7 erhältlich.

Telefonisch können Karten unter den Nummern 0621/10 10 11 und 0621/44 57 65 67 bestellt werden. tge

