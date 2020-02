Mächtiger Orchesterklang

Mannheim.Ganz schön anspruchsvoll! Die Mannheimer Big Band 17 spielt Stücke der Francy Boland/Kenny Clarke Big Band. Das war in den 1960ern eine der besten Großformationen des Jazz, die die orchestrale Tradition mit aufregend komplexen Arrangements aktualisierte.

Die Big Band 17 wurde im Sommer 2017 von Pianist Axel Heim und Bernd Heim (Saxofon) mit Musikern der Rhein-Neckar Region gegründet. Mit dabei sind Altmeister wie Johannes Schädlich am Bass und „Kippe“ Helbig am Schlagzeug. Am Dienstag, 11. Februar, um 20 Uhr, lässt die Big Band 17 ihren satten Bläser-Sound in der Mannheimer Klapsmühl’ erklingen. gespi

Info: Dienstag, 11. Februar, 20 Uhr, Klapsmühl’, Mannheim. Eintritt: 13 Euro an der Abendkasse.

