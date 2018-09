Märchen im „Schatzkistl“

Mannheim.Das Musik-Kabarett „Schatzkistl“ lädt zur Märchenstunde ein. Am Sonntag, 30. September, 16 Uhr, startet Angelika Schmucker mit den Gästen Lotta und Lena die Reise um die Welt. Gedichte, Geschichten, Sagen und Fabeln – ein fantastisches Vergnügen für Kinder ab vier Jahren.

Auf einem wunder-wunder Stern, da war ein wunder-wunder Land und in dem wunder-wunder Land, da stand ein wunder-wunder Haus und in dem wunder-wunder Haus, da war ein wunder-wunder Zimmer und in dem wunder-wunder Zimmer, da stand ein wunder-wunder Tisch und auf dem wunder-wunder Tisch, da lag ein wunder-wunder Buch und in dem wunder-wunder Buch, da stand geschrieben: Es war einmal . . . So in etwa beginnt die Veranstaltung im Märchenstübchen. Wer wissen möchte, wie es weitergeht, muss zehn Euro zahlen. Karten gibt’s an den bekannten Vorverkaufsstellen oder im Internet unter www.schatzkistl.de red

