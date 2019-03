Mannheim.„Märchen erscheinen uns als Erlösungsgeschichten. Sie erzählen uns, wie die Welt sein könnte“, sagt die Leiterin der Musikbühne Mannheim, Daniela Grundmann. Außerdem sind Märchen optimistisch. „Das Böse geht am Ende ja meist unter. Dieses Happy-End brauchen die Kinder. Sie lernen, dass man durch Mut, Anpacken und durch das Besinnen auf die eigenen Möglichkeiten immer eine Chance hat.“ Und so hat das freie Tourneetheater auch (erneut) ein Märchen für sein neues Stück ausgewählt: „Der gestiefelte Kater“. Die Uraufführung ist am Freitag, 29. März, um 16 Uhr im Wormser Theater.

Der Text des Familienmusicals stammt vom Gründer der Musikbühne und Hausautor Eberhard Streul, die Musik hat die Absolventin der Mannheimer Pop-Akademie, Marie-Christin Sommer, geschrieben, Regie führt der Intendant des Schwetzinger Theaters, Joerg Steve Mohr. Seit ihrem ersten Kinderstück 1992 hat sich die Musikbühne der Förderung des Kindermusiktheaters verschrieben. Neben Stücken für Erwachsene stehen so auch immer Stücke für die Kleinsten auf dem Spielplan.

Warum die Wahl auf den gestiefelten Kater fiel, begründet die Sopranistin Grundmann: „Vorrangig scheint es um ein ungerechtes Erbe zu gehen. Doch im Kern geht es um die Frage: Darf man hochstapeln, um im Leben voranzukommen?“ Dabei gebe es alle Elemente für eine gute, moderne Geschichte: Kritik an Geldgier und Kapitalismus, die Kraft der Freundschaft und der Ehrlichkeit. „Die Kinder identifizieren sich mit Heiner. Was ihm durch den Kater in den Schoß fällt, bereitet ihm Gewissensbisse. Davon macht er sich frei, indem er allen die Wahrheit erzählt. Das hat Format! Märchen sind gut, wenn sie Kindern auf ihrem schwierigen Weg zum Erwachsenwerden helfen.“

Kinder sind im Übrigen aufgerufen, als kleine Katzen den gestiefelten Kater auf der Bühne zu beraten – selbstverständlich in Katzensprache. sba/igel

