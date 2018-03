Märchenabend mit Erzählstunde

Anzeige

Mannheim.„Fass in das Ohr des Füllens, und was du auch darinnen findest, das wirf hinter dich“ – das klingt geheimnisvoll und märchenhaft. Das soll es auch sein, denn das Märchen von Heimat und Fremde, vom Sehnen und Hoffen lebt von der Spannung und Heiterkeit. Erzählt wird es von Angelika Schmucker, mit musikalischer Begleitung von Diethard Heß am Dienstag, 13. März, im Mannheimer Märchenhaus (Kehlerstr. 9). Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet 10 Euro. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 0175/8 58 11 36 oder auf mannheimermaerchenhaus.de jor