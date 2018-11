Märchenhafter Abend

Mannheim.Von Teufeln, Bären und anderen schrägen Gesellen erzählen Margit Eger und Angelika Schmucker beim Märchenabend am Dienstag, 13. November. Beginn im Mannheimer Märchenhaus in der Kehlerstraße 9 im Stadtteil Seckenheim ist um 20 Uhr. Die Teilnahme kostet zehn Euro, die Veranstalter bitten um Anmeldung unter Telefon 0175/ 8 58 11 36. Der monatlich stattfindende Märchenabend im Märchenhaus will den Organisatoren zufolge ein Ort sein für Groß und Klein, an dem „Erzähltraditionen gepflegt und alte Weisheiten wieder erfahrbar werden“. ys

