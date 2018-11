Märchenhafter Zauber

Heidelberg.Adventliche Stimmung erfüllt die Schlossstadt, wenn der Heidelberger Weihnachtsmarkt am Montag, 26. November, seine Pforten öffnet. Auf sechs Plätzen in der Altstadt können die Besucher das besondere, festlich-winterliche Ambiente genießen.

So stimmt am Beginn der Fußgängerzone der Bismarckplatz mit süßen und herzhaften Spezialitäten auf den Weihnachtsmarkt-Bummel ein. Ein Spaziergang durch die Hauptstraße führt am Anatomiegarten vorbei, wo Handwerkskunst und winterliche Leckereien in festlich geschmückten Hütten präsentiert werden.

Auf dem Universitätsplatz befindet sich der größte Teil der Heidelberger Weihnachtsmarktes – rund 70 Stände sind dort aufgebaut, die Geschenkideen, Kulinarisches, Handwerkskunst und Kuriositäten anbieten. Einen besonderen Glanzpunkt setzt das über 100 Jahre alte Karussell.

Gemütliche Holzbuden und stimmungsvolles Licht locken daneben auf dem Marktplatz zwischen Heiliggeistkirche und Rathaus. Hier findet sich auch die große Pyramide mit Holzfiguren aus der Heidelberger Historie. Zudem lädt der Lions Club in das „Haus des Weihnachtsmanns“ ein, wo sich der „Hausherr“ höchstselbst für einen guten Zweck mit seinen Besuchern fotografieren lässt. Außerdem präsentieren sich in der Bürgerhütte verschiedene gemeinnützige Institutionen und Vereine.

Eine märchenhafte Atmosphäre empfängt die Besucher im Heidelberger Winterwäldchen am Kornmarkt – mit über 100 funkelnden Tannenbäumen, einer Weihnachtskrippe, einer Kindereisenbahn und weißen Pagodenzelten verzaubert dieser Ort bis einschließlich 1. Januar seine Gäste. Auf der Eisbahn auf dem Karlsplatz können Schlittschuhläufer bis einschließlich 6. Januar ihre Runden drehen, sich mit Glühwein oder Kinderpunsch wärmen und Leckereien von einer der Buden naschen.

Das Winterwäldchen und die Eisbahn auf dem Karlsplatz bleiben am 24. Dezember geschlossen. Der Heidelberger Weihnachtsmarkt selbst ist bis 22. Dezember geöffnet. Er wird unter anderem von Aktionstagen für Familien, Senioren und Studenten, dem „Pink Monday“ am 3. Dezember, Führungen und einem vielseitigen Kulturprogramm begleitet. Auch die sozialen und gemeinnützigen Organisationen der Stadt führen verschiedene Aktionen durch. mav

