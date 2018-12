Märchenwald länger geöffnet

Mannheim.Endspurt am Wasserturm: Während der große Mannheimer Weihnachtsmarkt am 23. Dezember abends schließt, geht es im Märchenwald auf dem Paradeplatz weiter. Nach einer Pause an Heiligabend und am Ersten Weihnachtsfeiertag, kann man dort noch bis einschließlich Samstag, 29. Dezember weiter die sehr liebevoll gestalteten Märchenhütten und lebendig gewordenen Märchenfiguren erleben.

Auf dem Weihnachtsmarkt am Wasserturm tritt heute um 18 Uhr auf der Bühne die Schulband des Kurpfalz-Gymnasiums auf, während am Sonderstand „Informieren und helfen“ das Team vom „Wünschewagen“ vom Arbeiter-Samariter-Bund Spenden sammelt, um Herzenswünsche von Schwerkranken in Erfüllung gehen lassen zu können.

Am Freitag, 21. Dezember gastiert auf der Bühne um 18 Uhr die Tanzschule CreaDom mit der Kindertanz- und Hip-Hop-Show. Aus alten Blechdosen von Straßenkindern auf Madagaskar gefertigte Auto- und Flugzeugmodelle werden vom Straßenkinderprojekt Zaza Faly am Sonderstand „Informieren und helfen“ verkauft.

Am Samstag, 22. Dezember gibt es auf der Bühne ein sehr festliches Finale, wenn die 35 Blechbläser des Polizeimusikkorps Mannheim unter der Leitung von Wolfgang Rothenheber weihnachtliche Weisen von der „Petersburger Schlittenfahrt“ bis zu „A Christmas Rockfestival“ auf ihren Instrumenten erschallen lassen. AM Sonderstand „Informieren und helfen“ ist das Team vom Futteranker Mannheim.

Am letzten Weihnachtsmarkt-Tag, dem Sonntag, 23. Dezember, gibt es kein Bühnenprogramm mehr, aber Schönes „last minute“: Glasweihnachtskugeln, Puppen, Krippenfiguren und Stoffar-beiten verkauft das Kreisaltenwerk der Arbeiterwohlfahrt.

Im Märchenwald auf dem Paradeplatz geht es ab 15 Uhr mit Märchentheater los, ab 16 Uhr beginnt das Prinzessinnenfrisuren mit dem Kindersalon Pippi Sabine, um 17 Uhr öffnet sich erneut der Vorhang für das Märchentheater und ab 18 Uhr haben sich Eiskönigin Elsa, Anna und Olaf angesagt.

Am Freitag, 21. Dezember hält ab 12 Uhr König Reinhold Hof, ehe um 15 und um 17 Uhr wieder Märchentheater ist. Um 18 Uhr ist auf der Bühne ein Showtanz des Carnevalclub Waldhof zu sehen. Um 20 Uhr wird es heiß – mit der spektakulären, fetzigen Feuershow mit „Danny & friends“.

Am Samstag, 22. Dezember schaut wieder König Reinhold ab 12 Uhr vorbei. Nun ist schon ab 13 und wieder um 15 Uhr Märchentheater, zudem wird um 17 Uhr Programm-Macher und Moderator Stefan Hoock die große Zaubershow mit den Hofnarren eröffnen und schließlich um 19 Uhr die große Weihnachtsshow mit „Danny & friends“ ansagen.

Am Sonntag, 23. Dezember schaut wie am Vortag König Reinhold ab 12 Uhr vorbei, ab 13 und wieder um 15 Uhr läuft das Märchentheater. Um 16 Uhr kommt aber ein ganz besonderer Gast: Der singende Weihnachtsmann mit dem lebenden Rentier!

Nach zwei Tagen Pause geht es am Donnerstag, 27. Dezember weiter – mit Märchentheater um 15 und 18 Uhr. Am Freitag, 29. Dezember beginnt wieder ab 12 Uhr die Audienz von König Reinhold, ehe um 15 und um 17 Uhr wieder Märchentheater ist und um 20 Uhr zum Finale letztmals die spektakuläre, fetzige Feuershow mit „Danny & friends“ steigt.

Am Abschlusstag, Samstag, 29. Dezember, öffnet sich um 13 und 15 Uhr der Vorhang für das Märchentheater. Schon um 12 Uhr ist der letzt Auftritt von König Reinhold – bis zum nächsten Jahr. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018