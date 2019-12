Märchenwald länger geöffnet

Mannheim.Endspurt am Wasserturm: Während der große Weihnachtsmarkt am 23. Dezember abends schließt, geht es im Märchenwald auf dem Paradeplatz weiter. Nach einer Pause an Heiligabend und am Ersten Weihnachtsfeiertag, kann man dort noch bis einschließlich Samstag, 28. Dezember weiter die sehr liebevoll gestalteten Märchenhütten und lebendig gewordenen Märchenfiguren erleben.

Es gibt auch weiter täglich Programm. Am Donnerstag, 19. Dezember geht es um 15 Uhr mit Märchentheater los. Ab 16 können Kinder sich schminken lassen oder Prinzessinnenfrisuren bekommen – mit dem Kindersalon Pippi Sabine von Ex-Stadtprinzessin Sabine Klotz.

Stadtprinzessin kommt

Ab 17 Uhr geht es weiter mit Märchentheater. Um 18 Uhr hat sich hoher Besuch angesagt – die Mannheimer Stadtprinzessin Maren-Michelle I. besucht den Märchenwald, ehe um 18.30 Uhr Eiskönigin Elsa aus dem gleichnamigen Disney-Film mit Anna, Kristoff und Olaf auftritt.

Am Freitag, 20. Dezember hält ab 14 Uhr König Reinhold Hof. Um 15 Uhr ist Märchentheater auf der Bühne, um 17.30 Uhr tritt mit seinem Schautanz der Carneval-Club Waldhof auf und ab 20 Uhr wird es aufregend bei der Feuershow mit „Danny & friends“.

Am Samstag, 21. Dezember öffnet sich um 13 und 15 Uhr der Vorhang zum Märchentheater auf der Bühne, dazwischen ist ab 14 Uhr König Reinhold an der Reihe. Um 17 Uhr darf man sich auf die Zaubershow mit den Hofnarren freuen und um 19 Uhr noch mal auf die große Weihnachtsshow mit „Danny & friends“ sowie der Live-Film-Musik-Show.

Am Sonntag, 22. Dezember ist wieder um 13, 15 und 17 Uhr Märchentheater und um 14 Uhr die Audienz von König Reinhold. Um 16 Uhr tritt der singende Weihnachtsmann mit dem lebenden Rentier auf. Am Montag, 23. Dezember ist um 15 und 17 Uhr Märchentheater.

Polizeimusikkorps spielt

Nach der Pause an Heiligabend sowie dem ersten Weihnachtsfeiertag geht es am Donnerstag, 26. Dezember weiter mit Märchentheater um 15 und 17 Uhr sowie um 18.30 Uhr mit Eiskönigin Elsa. Am Freitag, 27. Dezember kommt um 14 Uhr König Reinhold und nach dem Märchentheater um 15 Uhr steigt auf der Bühne um 20 Uhr noch mal die große Feuershow mit „Danny & friends“. Zum Ausklang am Samstag, 28. Dezember ist um 13 und 15 Uhr Märchentheater, dazwischen verabschiedet sich um 14 Uhr König Reinhold.

Auf dem Weihnachtsmarkt am Wasserturm treten am Donnerstag, 19. Dezember um 18 Uhr die Tanzgruppen „Tanzfieber“, „G.Blue“ und „Süßes Gift“ vom TV 1877 Waldhof auf. Den Sonderstand „Informieren und helfen“ besetzen Ehrenamtliche vom Roten Kreuz, die Handarbeiten und Marmeladen für die Arbeit der Tafel verkaufen.

Weihnachtslieder und Songs aus eigener Feder bringen am Freitag, 21. Dezember um 18 Uhr Christian und Alexander Schartel alias das Schartel-Duo aus Oftersheim auf die Bühne. Der Förderverein Städtepartnerschaften verkauft Produkte aus Partnerstädten am Sonderstand „Informieren und helfen.

Am Samstag, 21. Dezember kommt um 18 Uhr der 15-köpfige Chor Pop Singers aus der Musikschule Mannheim auf die Bühne, während der Futteranker den Sonderstand nutzt.

Ein Höhepunkt des Programms am Sonntag, 22. Dezember ist, wenn um 18 Uhr die 35 Blechbläser des Polizeimusikkorps Mannheim unter der Leitung von Wolfgang Rothenheber weihnachtliche Weisen von der „Petersburger Schlittenfahrt“ bis zu „A Christmas Rockfestival“ erschallen lassen. Kleine Geschenke aus Ghana gibt es vom Biakoye am Sonderstand.

„Morgen, Kinder, wird’s was geben“ – einstimmen kann man sich darauf am Montag, 23. Dezember um 18 Uhr mit dem Mannheimer Blasorchester Blau-Weiß Waldhof unter der Leitung von Jürgen Guilmin, während der Tanzsportverein Rheinau den letzten Tag am Sonderstand „Informieren und helfen“ nutzt. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019