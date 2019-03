Magie aus Amsterdam

Mannheim.Eine feine Pop-Magie geht von der Musik des Produzenten-Duos Weval aus, kraftvolle Synthie-Hooks treffen auf fesselnde Rhythmen und tanzbare, dramatisch-epische Melodien. Zu hören ist die Neuentdeckung aus Amsterdam am Donnerstag, 28. März, um 20 Uhr in der Alten Feuerwache in Mannheim.

Nicht austauschbar

Schon seit ihrer Erstveröffentlichung 2013 gelten Harm Coolen und Merijn Scholte Albers bei Kritikern wie Fans als Ausnahmetalente . Denn schnell war klar: Was Weval da klanglich zaubern, ist keine Ansammlung austauschbarer Tracks, sondern eine eigenständige Musik mit großer Tiefe und emotionaler Kraft. Der Stil hat jedenfalls hohen Wiedererkennungswert und bringt das Duo immer wieder auf die große Festivalbühnen in ganz Europa. sdo

Info: Donnerstag, 28. März, 20 Uhr, Alte Feuerwache Mannheim; Abendkasse: 22 Euro.

