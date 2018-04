Maimarkt: Erlebnis für die ganze Familie

Anzeige

Ein Themenschwerpunkt ist Inklusion. Das Gesundheitsprojekt „Arena“ informiert über „Vorhofflimmern“, eine Form der Herzrhythmusstörung, der Badische Blinden- und Sehbehindertenverein baut einen Erlebnisparcours auf, der mit Augenbinde absolviert werden kann, und am 3D-Drucker entstehen per Knopfdruck Prothesen und andere nützliche Dinge. Auch das Handwerk überwindet Barrieren – mit platzsparenden Aufzügen, Treppenliften oder einem vollausgestatteten Allroundfahrzeug. Beim Maimarkt-Turnier tragen die Para-Equestrians von 5. bis 8. Mai 15 internationale Prüfungen aus. Mit einer besonderen Aktion beteiligt sich die Berufsfeuerwehr Mannheim. Vom 28. April bis zum 5. Mai laufen die Männer sieben Tage non-Stop auf dem Laufband, um Spenden für die Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung zu sammeln. 1000 Kilometer wollen sie schaffen – und das in voller Einsatzmontur. Die Polizeireiter- und -hundeführerstaffel präsentiert sich ebenso. dir

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.04.2018

Zum Thema Die Polit-Prominenz trifft sich im Festzelt