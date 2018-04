Maimarkt: Produkttest direkt vor Ort

Anzeige

Mannheim.Der Maimarkt ist Kontakt- und Ideenbörse und manchmal auch Präsentationsplattform für Produktneuheiten, die die Welt noch nicht gesehen hat. So kommt das Anti-Blockiersystem für E-Bikes erst im Sommer auf den Markt. Auf dem Maimarkt kann man es schon mal testen – mit anderen Produktneuheiten rund ums Rad, wie faltbare E-Scooter oder einen Service, der normale Fahrräder zu E-Bikes umrüstet.

Die MVV Energie präsentiert als Messe-Attraktion ein Elektroauto inklusive Ladesäule und Photovoltaik-Anlage. Im Ergebnis fährt man ein emissionsfreies Fahrzeug, für das zusätzlich KfW-Fördermittel beantragt werden können. In einer neuen Sonderschau „Bewusst genießen – vegan, bio, glutenfrei“ richten sich die Maimarkt-Macher speziell an ernährungsbewusste Kunden. In der Showküche bereitet TV-Koch und Buchautor Björn Moschinski jeden Tag ein neues veganes Gericht zu.

Vorverkauf und Verkehr Vergünstigter Vorverkauf: Noch bis Freitag, 27. April, sind die Eintrittskarten an den rund 240 Vorverkaufsstellen vergünstigt zu haben. Erwachsene zahlen 4,50 Euro statt 8 Euro, Kinder von sechs bis 14 Jahren 3 Euro statt 4,50 Euro. Kombi mit ÖPNV-Ticket: Wer mit Bussen und Bahnen zum Maimarkt kommt, zahlt für den Eintritt einschließlich Hin- und Rückfahrt 9,90 Euro. Für Kinder von sechs bis 14 Jahren kostet das VRN-Maimarkt-Ticket 5,50 Euro. Es ist ebenfalls im Vorverkauf erhältlich sowie während des Maimarkts bei den Verkehrsbetrieben. Busse und Bahnen: Besonders bequem fährt man mit der Stadtbahn Linie 6 oder 6A zum Maimarkt. Die Haltestelle befindet sich direkt vor dem Haupteingang. Die OEG Linie 5 fährt bis Neuostheim, von dort aus geht’s mit der Buslinie 50 bis zum Maimarkt (oder zehn Minuten Fußweg). Es werden zusätzliche Busse und Bahnen eingesetzt. Parkplätze: Zufahrt über A 656, Großparkplatz P 20, Parkplätze im Arena-Bereich, das Tagesticket kostet 5 Euro. dir

Dazu gibt es jede Menge Produktneuheiten. Die Gartenschere mit Gangschaltung zum Beispiel, der Spiegel mit integriertem Smart-TV oder der Hightech-Grill, der per App gesteuert wird. Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. So präsentiert die Stadt Mannheim ihr Leitbild 2030, es geht um fair gehandelte Produkte und ressourcenschonende Herstellungsmethoden: Lampen aus Straußeneiern zum Beispiel, Kokosschalen als Teelichter oder geflochtene Taschen aus Getränkedosen. dir