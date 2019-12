Maimarkthalle in Urlaubslaune

Mannheim.Rundreise durch die USA, Bären beobachten in Alaska oder doch lieber die Seidenstraße in Zentralasien bereisen? Auf dem Reisemarkt Rhein-Neckar-Pfalz hat man die Qual der Wahl. Von Samstag bis Montag, 4. bis 6. Januar 2020, machen nationale und internationale Aussteller aus der Tourismusbranche in der Mannheimer Maimarkthalle Lust auf Urlaub.

Jeden Tag von 10 bis 18 Uhr können sich Besucher an die schönsten Ecken der Welt träumen oder ihre Reisepläne konkretisieren. Die Angebote reichen von Städtetrips über Wellness- oder Jugendurlaub bis zu Schiffsreisen.

Schwerpunkt Zweirad

„Ein besonderer Schwerpunkt ist bei diesem Reisemarkt das Thema Fahrrad“, erklärt Frank Baumann, Geschäftsführer des Veranstalters expotec. Bei einem Fahrrad Test-Parcours auf über 600 Quadratmeter können Besucher E-Bikes und Fahrräder verschiedener Hersteller austesten. Wer lieber in vier Wänden unterwegs ist, kann sich auf den Ausstellungsflächen zum Thema Caravan umschauen und die neusten Reisemobile von innen und außen bestaunen.

Im Segment Reisen international ist etwa ein Veranstalter vertreten, der verspricht, für Gartenliebhaber Reisen zu den schönsten Gärten der Welt zu organisieren, zum Beispiel zu verborgenen Gärten in Venedig.

Im Bereich Kreuzfahrten präsentiert ein Aussteller Reisen nach Alaska, bei denen Passagiere, wie er verspricht, Bären hautnah bei ihrer Jagd nach Lachsen beobachten oder Buckelwale bei der Nahrungssuche begleiten können.

Reisende, die das Glück lieber vor der eigenen Haustüre suchen, finden Angebote vom Tourismus-Marketing einzelner Regionen oder Hotels. Es locken im Bereich nationaler Reisen Aktivitäten wie Baumwipfelpfade, Mountainbike-Touren oder Wissensnächte. Auch Flughäfen sind unter den Ausstellern vertreten. Sie präsentieren ihre neuen Flugstrecken auf dem Reisemarkt.

Auch Programm wird während der Messe geboten: Multivisions-Shows von Weltenbummlern, Lesungen von Reiseautoren, aber auch Workshops zum Thema Fotografieren auf Reisen warten auf die Besucher.

Reisen trotz Handicap

Petra und Horst Rosenberger von „Rollis on Tour“ machen mit Vorträgen und Infos Rollstuhlfahrern Mut, trotz Handicap auf Reisen zu gehen. Globetrotter hält an drei Standorten in der Halle und auf der Bühne Vorträge. Unter den Rednern sind auch Achill und Aaron Moser, die von ihren Reisen nach Ostafrika und Schottland berichten. Außerdem soll es eine Vorpremiere zu dem Film „Mein Vater, mein Sohn und der Kilimandscharo“ geben, der ab 9. Januar in die deutschen Kinos kommt.

Tombolas mit Reise- und Sachpreisen finden auf der großen Bühne statt. Für das leibliche Wohl gibt es unter anderem Pfälzer Spezialitäten.

Die Kinderbetreuung lockt neben Spiel-, Mal- und Bastelangeboten mit Kinderschminken und Football Freestyle.

Ein diesjähriger Höhepunkt der Messe sind große Luxusbusse, die in die Maimarkthalle rollen werden. apt

