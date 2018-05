Maiway: Musik und mehr

Anzeige

Bensheim.Der Vorabend des Feiertags Christi Himmelfahrt steht in Bensheim wieder ganz im Zeichen der Musik: Zum mittlerweile 16. Mal steigt am Mittwoch, 9. Mai, das Festival Maiway. In diesem Jahr spielen 40 Bands auf insgesamt 27 Bühnen in der gesamten Innenstadt.

An bereits bekannten, aber auch neuen und manchmal ungewöhnlichen Schauplätzen kann man in dieser Nacht Livemusik nonstop erleben. Ob klassischer Rock, Pop, Jazz, Blues oder auch Salsa-Impulse – es wird fast jeder Musikgeschmack bedient.

Bereits am Nachmittag wird das Festival mit einem „Pre-Opener“ über den Dächern Bensheims eröffnet: Schon um 16 Uhr geht’s am Kirchberghäuschen mit Juja los. Bei einer wunderbaren Aussicht kann man ein gemütliches Warm-up mit Pop- und Rockklassikern genießen. Um 19 Uhr fällt dann in der Open-Air-Location Stadtpark mit den Rockern vom Hoffmann-Projekt der offizielle Startschuss. Ab 20 Uhr steht die Cover-Partyband Groove Generation aus Bürstadt auf der Bühne.