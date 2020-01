Makellose Gesangstechnik

Mannheim.Ihr Name hat in Mannheim einen guten Klang: Die Karlsruher Sängerin hat hier von 2001 bis 2005 an der Musikhochschule Jazzgesang studiert und seinerzeit mit eigenen Projekten wie der Band Sarahs Ballroom die Szene bereichert.

Dabei aktualisierte sie mit Stil und Geschmack die Tradition des klassischen Jazzgesangs. Mit modernem Repertoire, exzellenter Gesangstechnik und anspruchsvoller Interpretationskultur trat Sarah Lipfert damals an der Seite von Pianist Daniel Prandl auf.

Mit dem Tastenvirtuosen tritt sie jetzt wieder in Mannheim auf: Am Freitag, 31. Januar, 20 Uhr, ist sie Gastsolistin beim nächsten „New Jazz Voices“-Abend im Mannheimer Musikclub Ella & Louis. Dietmar Fuhr, einer der führenden deutschen Jazz-Bassisten, und Holger Nesweda am Schlagzeug komplettieren die Band des Abends . gespi

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.01.2020