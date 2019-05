Mal politisch inkorrekt, mal poetisch

Lorsch.Krach-Bumm und Romantik: Widersprüchlicher als die beiden Termine, die im Lorscher Sapperlot-Theater anstehen, kann Kabarett kaum sein. „Hauptsache, es knallt“, konstatiert am Donnerstag, 9. Mai, um 20.30 Uhr Robert Griess und setzt den Vorsatz gleich in die Tat um. Politisch inkorrekt, scharfzüngig und frech ist der Kölner, wenn er zum verbalen Rundumschlag ausholt. Wer den regelmäßigen Gast des ARD-„Satire-Gipfels“ oder der NDR-„Intensivstation“ einmal live sehen möchte, bekommt Karten für 28 Euro an der Abendkasse.

Wie viel zarter, poetischer geht es einen Tag später (Freitag, 10. Mai, 20.30 Uhr) bei Katie Freudenschuss zu! „Einfach Compli-Katie“ heißt ihr Abendfüller, der sich um „Liebe, Frauengold, 72 Jungfrauen, Melania Trump und Rhesus-Äffchen“ dreht. Die Hamburgerin mit dem bühnenprädestinierten Nachnamen steht für intelligente, moderne, durchaus weiblich eingefärbte Comedy und kennt sich auch in Sachen Musik gut aus. Ihr Programm ist entsprechend vielseitig und notenreich; 26 Euro kostet der Eintritt an der Abendkasse. sdo

Infos unter sapperlottheater.de

