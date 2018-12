Manege frei im neuen Zelt

Mannheim.Weltpremiere in Mannheim: „Manege frei!“ heißt es am Freitag, 21. Dezember, bei der ersten Vorstellung des neu gegründeten Circus Cristallo. Auf dem Neuen Messplatz wird es bis zum 6. Januar fast täglich zwei Vorstellungen geben.

Aristen aus der ganzen Welt treten auf: Die „Flying Regios“ zeigen einen dreifachen Salto, die Clownfamilie Toni Tonitos aus Spanien, Ballett aus der Ukraine und vieles mehr.

Die Gründer Amando Frank (28) und Alex Ramin (42) haben dreierlei gemeinsam: Obwohl sie beide eigene und erfolgreiche Unternehmen führen, gehört ihr Herz dem Zirkus. Grund: Beide stammen aus Artistenfamilien. Und beide treten selbst auf: Frank als Gleichgewichtsakrobat, Ramien in der „Todeskugel“ bei einem Motorrad-Stunt. Seine Nummer mit „Globe of Speed“ kann man sich auf Youtube ansehen. Ungewöhnlich ist nicht nur das Programm, sondern auch der Moderator: Durch das Programm führt der nur 117 Zentimeter große Roland Hofer – er ist klein, aber wortgewaltig.

Ramien betont: „Wir bieten Theaterzirkus, modern und elegant mit einem Aufenthaltsraum mit rotem Teppich für die Gäste sowie einer Bühne statt Sägespänen auf dem Boden. Unser Programm soll Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gefallen, es ist so, wie wir es selbst gern sehen.“

Viele Kollegen seien stehengeblieben, er und Amando Frank wollen Zirkus weiterentwickeln. Investiert haben sie 500000 Euro in ein neues 22 Meter hohes Zelt und die „Magisch funkelnde Weihnachtsshow“, davon aus eigenen Ersparnissen 200 000. Der in Worms wohnende Amando Frank betont: „Wir setzen alles auf eine Karte! Wir machen 34 Shows, ins Zelt gehen ungefähr 1000 Zuschauer. Wenn insgesamt 20000 kommen, sind wir erfolgreich. Wenn es gut läuft, wollen wir danach jedes Jahr mit einer anderen Show in Mannheim auftreten.“ RoS

