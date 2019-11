Mannheim bei Nacht

Mannheim.Der Stadtrundgang „Nachtwächter“ führt am Freitag, 15. November, durch das nächtliche Mannheim. Dabei erstrahlen die historischen Fassaden des Barockschlosses, der Jesuitenkirche, der Alten Sternwarte und weitere Monumente und Denkmäler in der Innenstadt in ganz besonderem Glanz.

Diese besondere Atmosphäre können die Teilnehmer umrahmt von spannenden Erzählungen von Carl Theodor und der Kurpfalz sowie vielen Anekdoten über die Tätigkeiten der Nachtwächter genießen. Dabei geht es vorbei an historischen Plätzen und beleuchteten Sehenswürdigkeiten.

Treffpunkt ist um 20 Uhr, Ehrenhof des Schlosses am Eingang zur Schlosskirche. Anmeldung erforderlich bei der Tourist-Info, Tel: 0621/ 293 8700, oder E-Mail touristinformation@mannheim.de. pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019