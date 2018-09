Mannheim bei Tag und Nacht

Mannheim.Wie könnte man das multikulturelle Herz der Metropolregion besser entdecken als auf dem Rad – dem Transportmittel, das in Mannheim erfunden wurde. Die Stadtrundfahrt „Mannheim auf zwei Rädern“ am Sonntag, 23. September, bietet eine besonders authentische Erkundung der Stadt. Los geht es vor der Tourist Information am Hauptbahnhof. Von dort geht es durch die Schwetzingerstadt, vorbei an der Kunsthalle und dem Wasserturm. Weiter führt der Weg durch die Oststadt an den Neckar. Entlang des Flusses findet der Neckartal-Radweg seinen Ausgang in den Quadraten. Vom Barockschloss geht es zurück zum Bahnhofsvorplatz an die Tourist Information Mannheim. Treffpunkt ist um 14 Uhr, die zehn Kilometer lange Tour dauert etwa zwei Stunden. Die Teilnahme mit dem eigenen Fahrrad kostet acht Euro, mit einem Mietrad von „VRN nextbike“ zwölf Euro. Eine Station befindet sich direkt vor der Tourist Information am Willy Brand Platz. Eine Anmeldung unter Rufnummer 0621/2 93 87 00 ist erforderlich.

Bei „Nachtwächter“ ist man gemeinsam mit einem kostümierten Nachtwächter unterwegs in finsteren Gassen: Der Stadtrundgang führt am Freitag, 21. September, durch die nächtliche Stadt. Los geht es um 20 Uhr, Treffpunkt ist der Ehrenhof des Schlosses , Eingang Schlosskirche. Während man zu Erzählungen zu Kurfürst Carl Theodor lauscht, können Besucher das Barockschloss, die Jesuitenkirche, die Alte Sternwarte und weitere Monumente und Denkmäler in der Innenstadt erkunden, die in einem ganz besonderem Glanz erstrahlen. Vorbei an historischen Plätzen und beleuchteten Sehenswürdigkeiten wird deutlich, wie die Industrialisierung die Stadt veränderte. Der Stadtrungang kostet acht Euro und dauert eineinhalb Stunden. mica

