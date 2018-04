Mannheim erkunden

Anzeige

Mannheim.Zu Fuß die Gegenwart und die Vergangenheit Mannheims erkunden – das ist am Wochenende, 7. und 8. April möglich.

Bei der Stadtführung „Modernes und historisches Mannheim“ geht es am Samstag zu den Sehenswürdigkeiten der Quadratestadt. Start ist um 14.30 Uhr am Ehrenhof des Barockschlosses am Eingang der Schlosskirche, wo einst der Kurfürst seinen Sitz hatte. Von dort aus geht es durch das Zentrum der Stadt zu den Denkmälern. Der Rundgang führt vorbei an alter und moderner Architektur durch die Straßen der Metropole.

Pioniere der Stadt

Der Stadtrundgang „Mannheim: Stadt bewegender Erfinder“ folgt am Sonntag den Spuren bekannter Pioniere. Ausgehend vom Modell des ersten Benz-Motorwagens lernen die Teilnehmer Carl Benz und seine Geschichte kennen. Die Führung erkundet die Lauerschen Gärten, die umliegenden Quadrate und das Barockschloss.