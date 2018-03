Mannheim mit dem Rad erkunden

Anzeige

Mannheim.Eine authentische Erkundung der Stadt ermöglicht am Samstag, 24. März, 14.30 Uhr, eine Tour auf einem echten Mannheimer Original: dem Fahrrad. Los geht die Tour vor der Tourist Information am Hauptbahnhof. Von dort radeln die Besucher durch die Schwetzingerstadt, vorbei an der neu erbauten Kunsthalle, bis hin zum Wasserturm. Danach geht es weiter durch die altehrwürdige Oststadt bis an den Neckar. Entlang des Flusses findet der Neckartal-Radweg seinen Ausgang in den Quadraten, der zum Schloss führt. Von hier geht es zurück zum Bahnhof. Die Teilnahme kostet 8 Euro mit dem eigenen Rad und 12 Euro mit einem gemieteten.

Die Stadtführung „Kulturstadt Mannheim – von Klassisch bis Modern“ führt am Sonntag, 25. März, um 14 Uhr vorbei an wichtigen kulturellen Einrichtungen Mannheims und erzählt spannende Geschichten und Anekdoten aus dem kulturellen Stadtgeschehen. Am Congress Center Rosengarten startet die Tour. Vorbei am Wasserturm setzen die Teilnehmer ihren Weg bis zum Barockschloss fort. Hierbei erfahren sie Interessantes über Kulturelles, das Mannheim prägte bzw. aus Mannheim kommt. Weiter weist die Kuppel der Jesuitenkirche den Weg zum „Schillerplatz“. An den Reiss-Engelhorn-Museen endet die kleine kulturelle Reise. Hier kostet die Teilnahme 6 Euro. jor