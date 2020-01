Mannheim neu entdecken

Mannheim.Zum neuen Jahr hat das Stadtmarketing das Angebot an geführten Touren stark erweitert. Auf insgesamt 20 Routen können Mannheimer und Gäste die Stadt erkunden. Vier Führungen finden bereits an diesem Wochenende zum ersten Mal statt.

Klassische Busrundfahrt

Am Samstag, 25. Januar, sehen Teilnehmer auf der Rundfahrt „Modernes und historisches Mannheim“ die bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Der Bus startet um 10.30 Uhr vom Schloss aus in Richtung Wasserturm und fährt durch die Oststadt. Am Fernmeldeturm wird ein Zwischenstopp eingelegt: Von dessen Aussichtsplattform bietet sich den Gästen ein atemberaubender Blick auf die Metropolregion. Anschließend geht es durch die Neckarstadt zum Handelshafen. Die Fahrt endet an der Jesuitenkirche. Erwachsene zahlen 24, Kinder von sechs bis 14 Jahren 18 Euro. Für Kinder unter sechs Jahren, die keinen eigenen Sitzplatz benötigen, ist die Mitfahrt kostenlos.

Der Stadtrundgang „Industriekultur am Handelshafen“ erzählt von der Historie Mannheims als ehemalige Arbeiterstadt. Am Samstag, 25. Januar, ab 15 Uhr, können die Besucher Geschichten aus dem Leben der Arbeiter erfahren und einen Einblick in einen der bedeutendsten Binnenhäfen Europas gewinnen. Treffpunkt ist die Teufelsbrücke. Erwachsene zahlen neun, Kinder zwischen sechs und 14 Jahren sechs Euro.

Bei der Stadtführung „Idyllischer Lindenhof“ am Sonntag, 26. Januar, können Gäste mehr über die tausendjährige Geschichte des Stadtteils erfahren. Die Führung beginnt um 11 Uhr vor der Johanniskirche. Gezeigt werden die Rheinpromenade sowie die Parks und Gärten des Lindenhofs. Auch prägende Persönlichkeiten aus der Geschichte des Stadtteils lernen die Besucher kennen. Erwachsene zahlen neun, Kinder sechs Euro.

Mannheim bei Nacht

Am Freitag, 24. Januar, werden die bekanntesten Sehenswürdigkeiten Mannheims in einem anderen Licht gezeigt – oder genauer gesagt: im Dunkeln. Um 20 Uhr trifft sich die Gruppe an der Schlosskirche zum „Streifzug mit dem Nachtwächter“. Die Kostümführung widmet sich der Jesuitenkirche, der alten Sternwarte und weiteren Denkmälern in der Innenstadt. Umrahmt wird die Führung von Erzählungen über die „gute alte Zeit“ der Kurpfalz und von Anekdoten aus dem Leben der Nachtwächter. Für Erwachsene kostet die Tour elf, für Kinder acht Euro.

Für alle Stadtführungen wird eine vorige Anmeldung unter der Telefonnummer 0621/2938700 empfohlen. nala

