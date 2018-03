Anzeige

Mannheim.Keine Angst vor Ansteckung! Diese Infektion ist äußerst angenehm: Zwei Tage lang grassiert in der Alten Feuerwache das Wettbewerbsfieber. Zum 13. Mal vergibt die IG Jazz in Kooperation mit dem Kulturzentrum den mit 10 000 Euro dotierten Neuen Deutschen Jazzpreis. Das Publikum entscheidet per Abstimmung, wer die Auszeichnung bekommt. Außerdem kürt es den Gewinner des mit 1000 Euro dotierten Solistenpreises und vergibt den Neuen Deutschen Komponistenpreis, der mit 2000 Euro verbunden ist.

Am Freitag, 23. März, 20 Uhr, wetteifern Jakob Helling (Graz), Birgitta Flick (Berlin) und die Mannheimer Lokalmatadorin Alexandra Lehmler mit ihren Stücken um den Kompositions-Award. Der hat die Vorgabe, dass es ein Stück für Jazzband und Violone, eine Gambe aus der Alten Musik, sein muss. Das Publikum darf sich also auf ungewöhnliche grenzüberschreitende Musik freuen. Dargeboten wird sie von einem eigens zusammengestellten Mannheimer Projektensemble um den Trompeter Johannes Stange. Seine Mitmusiker sind Julian Bossert (Altsaxofon), Jörg Teichert (Gitarre), Matthias Debus (Kontrabass) und Rüdiger Kurz (Violone).

Informationen Freitag, 23. März, 20 Uhr: Neuer Deutscher Kompositionspreis mit dem Projekt M, danach Kuratorenkonzert von Wallace Roney und seinem Quintett. Samstag, 24. März, 20 Uhr: Neuer Deutscher Jazzpreis mit Salomea, dem Sebastian Böhlen Sextett und dem Vincent Eberle Quintett. Beide Konzertabende gehen in der Alten Feuerwache Mannheim über die Bühne. Eintritt: Freitag, 24 Euro (Abendkasse), Samstag, 19 Euro (AK), Festivalpass für beide Tage: 30 Euro (AK)

Kraftvoller Trompeter

Danach steht ein Trompetenstar aus den USA auf der Bühne: Wallace Roney, der als Kurator die Finalisten der beiden Preistage ausgewählt hat, gilt als kraftstrotzender Hüter der Jazztradition. Er ist durch seine Zusammenarbeit mit Miles Davis berühmt geworden, dessen Konzept einer kontrollierten Freiheit er in seiner eigenen Musik weiterpflegt. In seinem explosiven Spiel lebt aber auch das Erbe von „Stahllippen“ wie Fats Navarro, Clifford Brown und Freddie Hubbard fort. Mit Emilio Modeste (Tenorsaxofon), Oscar Williams (Piano), Curtis Lundy (Bass) und Eric Allen (Drums) wird Roney den Zuhörern einheizen.