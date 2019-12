Mannheimer Rap zeigt Vielfalt

Mannheim.Trotz starker, oder zumindest auffälliger Künstler wie Pal One, Sprachtod, Danny Fresh oder Musso hatte die Mannheimer Hip-Hop-Szene überregional lange kaum Bedeutung. Das hat sich zuletzt geändert, nicht nur dank der Strahlkraft des Ludwigshafeners Apache 207 über den Rhein. Zwei der wichtigsten Rapper mit Bezug zur Quadratestadt haben kurz vor Weihnachten Heimspiele in der Alten Feuerwache.

Den Anfang macht Greeen, der am Freitag, 20. Dezember, 20 Uhr, „Grüne Highnachten“ verspricht. Der wortgewandte Verfechter der Legalisierung von Cannabis konnte zwar mit seinem zweiten Album „Smaragd“ 2019 nicht ganz an frühere Erfolge anknüpfen, hat sich aber mit seiner tanzbaren Mixtur aus Rap, Reggae und Dancehall durch millionenfach geklickte Videos eine große Fangemeinde gesichert. Für die härteren Töne hat er sein Alter Ego Grinch Hill am Start. Restkarten an der Abendkasse: 30 Euro.

Düsterer, desillusionierter und mit einer ungewohnt reflektierten Art von Straßenhärte inszeniert sich der Wahl-Mannheimer OG Keemo, kongenial unterstützt von Produzent Funkvater Frank. Dessen brillantes neues Album „Geist“ ist keine leichte Kost, aber musikalisch das Beste, was seit Jahren aus der Quadratestadt gekommen ist – und tatsächlich auf Augenhöhe mit internationalen Größen wie Stormzy. Kein Wunder, dass die Show des 26-Jährigen am 21. Dezember seit Monaten ausverkauft ist.

Fröhlicher dürfte es beim Mix aus Dancehall, Rap, Pop und Punk des deutsch-österreichischen Duos Mono & Nikitamann am Freitag, 27. Dezember, 20 Uhr, zugehen. Abendkasse: 25 Euro. Totales Kontrastprogramm bietet Erika Stucky am Montag, 30. Dezember, 20 Uhr. Die US-Schweizer Jazz-Sängerin widmet sich diesmal bei ihrem alljährlichen Feuerwachen-Konzert dem Blues in Trio-Besetzung. Eintritt: 28 Euro. jpk

