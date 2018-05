Mannheimer Reeperbahn

Anzeige

Mannheim.Die Theatermacher Angelika Baumgartner und Boris Ben Siegel haben lange im Rotlichtmilieu recherchiert. Sie haben zahlreiche Gespräche mit Freiern, deren Angehörigen und mit männlichen und weiblichen Prostituierten geführt. Darüber hinaus haben sie bei ihren Nachforschungen Pfarrer, Ärzte und Sozialarbeiter befragt.

Das Ergebnis ihrer Studie bringen die Künstler am Freitag, 25. Mai ab 20 Uhr auf die Bühne. Dann feiert ihre Produktion „Die Lupi - St. Pauli in Mannheim?“ im Theater Oliv, Alter Messplatz 7, Premiere. Weitere Vorstellungen sind am 26. und 27. Mai um 20 Uhr. Karten und weitere Informationen gibt es telefonisch unter 0621/10 10 11, im Internet unter www.reservix.de oder an der Abendkasse. tge