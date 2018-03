Mannheims Street Art entdecken

Anzeige

Mannheim.„Stadt, Wand, Kunst – Street Art in Mannheim“ heißt die neue Stadtführung, die am Sonntag, 11. März, durch Mannheims gleichnamige Street Art Galerie führt. Nationale und internationale Straßenkünstler verwandeln seit 2013 mehrstöckige Häuserdächer in urbane Kunstwerke. An verschiedenen Standorten der Stadt sind 16 „Murals“ –wie die großformatigen Wandgemälde genannt werden – entstanden. Dadurch hat sich Mannheim in den letzten Jahren laut Organisator der Führung zu einem kreativen Schmelztiegel mit trendigen Szenevierteln und innovativen Konzepten entwickelt. 13 „Murals“ können noch bewundert werden, sieben in den Quadraten. Sechs Kunstwerke können auf der geführten Tour bestaunt werden. man