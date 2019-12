Mannheims Weihnachtszauber im Wandel der Jahre

Mannheim.Schon seit dem 7. Jahrhundert bereiten sich Christen in den vier Wochen vor Weihnachten auf das Fest der Liebe vor. Ob bei Hofe, im Bürgertum oder in der Arbeiterschaft, in Friedens- oder Kriegszeiten – der Advent wurde immer und überall gefeiert. Die Stadtführung „Stimmungsvoller Advent“ greift am Sonntag, 15. Dezember, um 14 Uhr die Atmosphäre der schönsten Zeit des Jahres auf. Erzählungen versetzen die Teilnehmer in Adventszeiten vergangener Jahre. Der Treffpunkt der Tour ist die Jesuitenkirche. Von dort aus bewegen sich die Besucher in Richtung Barockschloss, um schließlich mit der Schlosskirche (unser Bild) das barocke Kirchenensemble zu vervollständigen. Die Führung spannt einen harmonischen Bogen zu heutigen Weihnachtstraditionen und Angeboten des Mannheims von heute. Die Tour dauert rund zwei Stunden, die Teilnahme kostet 8 Euro für Erwachsene, Kinder zahlen 6 Euro. Eine telefonische Voranmeldung bei der Touristinfo Mannheim wird empfohlen unter Nummer 0621/ 293 8700. soph (Bild: Prosswitz)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019