Mannheims wichtigste Monumente

Anzeige

Mannheim.Zu Fuß, mit dem Bus, modern oder kulturell – in den kommenden Tagen leiten drei Stadtführungen durch Mannheim. Am Samstag um 10.30 startet eine Bustour am Eingang der Schlosskirche. Von dort aus nimmt der Bus Fahrt in Richtung Wasserturm auf, weiter geht es durch die Oststadt zum Luisenpark. Danach gibt es einen Zwischenstopp: hinauf auf den Fernmeldeturm, von dem aus die Quadratestadt von oben besichtigt werden kann. Anschließend führt die Fahrt durch die Neckarstadt zum Handelshafen. Die Tour endet im Barockschloss, dort gibt es eine Kurzführung. Die Teilnahme an der Rundfahrt kostet inklusive der Auffahrt zum Turm und Führung 16 Euro.

Zu Fuß die Stadt erkunden können Teilnehmer des Rundgangs „Modernes und historisches Mannheim“ am Samstag um 14.30. Vom Treffpunkt an der Schlosskirche aus geht es direkt in das Zentrum der Stadt, in die Quadrate. Abstecher führen von der Einkaufsstraße aus zu Monumenten und Denkmälern. Der Rundgang dauert ungefähr zwei Stunden und kostet 6 Euro.

Zu den wichtigsten Kulturhäusern der Stadt führt eine Tour am Freitag um 17 Uhr. Die Führung startet am Congress Center Rosengarten, leitet zum Neubau der Kunsthalle, geht weiter zum Wasserturm und zum Barockschloss. Währenddessen erfahren die Teilnehmer Interessantes über die Pfälzer Akademie der Wissenschaften, die Universität und Persönlichkeiten wie Mozart, Schiller und Voltaire. Am Schluss geht es zum Schillerplatz und zu den Reiss-Engelhorn-Museen. Die zweistündige Tour kostet 6 Euro. ham