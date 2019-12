Maries Traumwelt

Mannheim.Der „Nussknacker“, 1892 uraufgeführt und entstanden auf der Grundlage des Märchens von E.T.A. Hoffmann über den Nussknacker und den Mäusekönig, zählt zu den großen Ballettwerken, für die P. Tschaikowsky seine Musik geschrieben hat.

„Das Geheimnis des Nussknackers liegt wohl auch in dem sich mit dem Alter der Zuschauer verändernden Blick auf das Werk: Die Erwachsenen sehen darin die romantische Geschichte der ersten Liebe mit einem Happy End, für die Kinder ist es die Erfüllung ihres Traumes, wo die Puppen zu leben beginnen und sie in ein Wunderland führen“, schreiben die Veranstalter Klassik Konzert Dresden über das Märchenballett, das am Samstag, 21. Dezember, um 19.30 Uhr im Mannheimer Rosengarten zu sehen sein wird.

Präsentiert wird das Stück von der kleinen Marie, die von einem Nussknacker in eine Wunderwelt entführt wird, vom Russischen Ballettfestival Moskau, das ab November mehr als 80 Mal in Deutschland auftritt. Das 45-köpfige Ensemble des Russischen Staatstheaters wird in Mannheim von einem 30-köpfigen Live-Orchester unterstützt. sba

