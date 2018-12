Marilyn Monroe privat

Speyer.Sie ist die meistfotografierte Frau des 20. Jahrhunderts – die US-amerikanische Schauspielerin, Sängerin und Stilikone Marilyn Monroe.

Das Historische Museum der Pfalz in Speyer widmet ihr nun eine Sonderausstellung und lenkt dabei den Blick auf eine bisher unbeleuchtete private Seite dieser ungewöhnlichen Frau, die selbst 56 Jahre nach ihrem Tod im Jahr 1962 nichts von ihrer Faszination verloren hat und deren Einfluss in vielerlei Hinsicht bis heute spürbar ist.

Erstmalige Ausstellung

Ab dem 16. Dezember werden 300 ausgewählte Einzelstücke aus dem ursprünglichen Privatnachlass von Marilyn Monroe sowie von ihren Zeitzeugen präsentiert. Heute sind sie Teil der exklusiven Privatsammlung Ted Stampfer, der weltweit größten Sammlung in ihrer Art und Zusammenstellung. Gezeigt werden hochwertige Kleidungsstücke, Accessoires, Pflege- und Stylingprodukte, Requisiten, Privatbriefe und Filmdokumente sowie Fotografien, die erstmals in Deutschland in dieser Kombination zu sehen sind. Ergänzt wird die Ausstellung um Einzelstücke internationaler Sammler.

Die Ausstellungsbesucher tauchen in Marilyn Monroes Welt ein und verfolgen ihre wichtigsten Entwicklungsstufen und Lebensabschnitte. Sie begegnen dabei besonderen Ausstellungstücken, die Zeugnis ablegen über ihr Leben und Wirken sowie über ihr Streben nach Emanzipation angesichts der sie damals umgebenden Männer-Welt berichten. sba

