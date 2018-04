Mark Oliver Everett: „Ich wäre gern der Butler von The Who“

Anzeige

Dabei gelten Sie als regelrechtes Arbeitstier.

Everett: Das war ich auch. Ich habe mir nie Pausen gegönnt. Selbst, wenn es so aussah, weil ein Album mal später erschienen ist als geplant. Aber ich war immer aktiv, habe immer aufgenommen, live gespielt, ein Buch geschrieben, eine Dokumentation gedreht und jede Menge andere Sachen gemacht. Ich war also immer zu beschäftigt, um einfach mal abzuschalten. Das habe ich erst jetzt getan, aber gleichzeitig – wenn auch ganz langsam – an den Stücken für dieses Album geschrieben. Und wer weiß: Vielleicht ist „The Deconstruction“ ja mein Letztes. Das denke ich mittlerweile bei allem, was ich mache. Und ich verfahre immer nach dem Motto: „Es könnte das Letzte sein, also muss ich es so gut machen, wie eben möglich.“

Wenn es tatsächlich dazu käme – was wäre die berufliche Alternative?

Everett: Am liebsten wäre ich der Butler von The Who.

Wie bitte?

Everett: Na ja, ich bin ein großer Fan und habe schon mehrere Konzerte mit ihnen gespielt. Bei einem Festival durfte ich Who-Gitarrist Pete Townshend den Tee auf die Bühne bringen – während ihrer Show. Ich war als Butler verkleidet, und stellte ihm ein Kännchen Tee, ein bisschen Milch und Zucker auf den Gitarrenverstärker. Davon gibt es auch eine Filmaufnahme – ich habe das wirklich gut hingekriegt, obwohl ich zugegebenermaßen sehr aufgeregt war. Also ich hätte Talent für den Job.

Wo war das?

Everett: Beim Leeds Festival –also mein persönliches „Live At Leeds“. Und seien wir ehrlich: Wer wollte nicht der persönliche Butler von The Who sein? Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen.

Im Titelsong von „The Deconstruction“ heißt es: „Ich werde auseinander fallen.“ Denken Sie mit fast 55 schon ans Aufhören, an Abschied und Rente?

Everett: Oh ja, oft sogar. Und während dieser längeren Pause habe ich zwischenzeitlich wirklich gedacht, dass es aus und vorbei wäre. Dass ich keine Karriere mehr habe. So fertig war ich.

Inwieweit geht es bei „The Deconstruction“ – dem Titel wie dem Album – um körperlichen Zerfall?

Everett: Das könnte man da durchaus reininterpretieren. Aber woran ich gedacht habe, war eher: Wir verbringen so viel Zeit unseres Lebens damit, diese hohen Mauern und Wälle um uns herum zu errichten. Doch was passiert, wenn wir die alle auf einmal einreißen? Was eröffnet sich uns dann? Und was fangen wir damit an? Ich denke, dass wir als Kinder alle ganz unschuldig und süß begonnen und dann all diese Wälle um uns errichtet haben, um uns zu schützen.

Vor dem geballten Irrsinn, dem wir täglich ausgesetzt sind?

Everett: Na ja, es ist heutzutage fast unmöglich, sich komplett zu schützen. Man kann noch solche Bollwerke um sich errichten – gegen das, was da alles auf einen einströmt, hat man kaum eine Chance. Weil: Nichts ist unüberwindbar, nichts komplett undurchlässig oder absolut resistent. Das wird auch Herr Trump noch lernen. Isolation und Abschottung sind kein adäquates Mittel, um irgendetwas zu verhindern. Insofern kann man auch darauf verzichten.

Demnach sind Sie von The Donald nicht sehr begeistert?

Everett: Nicht wirklich – wie sollte man auch? Was mich am meisten stört, ist aber, dass wir eigentlich auf dem richtigen Weg waren. Mehrfach. Dass die Welt unter Clinton und Obama tatsächlich zu einem besseren Ort zu werden schien. Nur: Das war ein Irrtum. Eine Illusion. Wir haben diese Chancen vertan – wahrscheinlich, weil wir gar nicht wussten, wie gut es uns ging. Ich schätze, im Nachhinein ist das eine gute Lektion. Es ist erschütternd, wie schlecht heutzutage alles ist – die Welt ist schlichtweg verrückt geworden. Wobei man sich aber auch vor Augen halten sollte, dass es im Grunde noch viel schlimmer sein könnte. Von daher sollten wir auch Dinge schätzen, die vielleicht nicht hundertprozentig toll sind. (kichert)

Ist das Ihre Intention als Singer/Songwriter: Das Schöne in einer ansonsten verrückten Welt hervorzuheben? Dinge, an denen wir uns erfreuen und festhalten sollten?

Everett: Ich schätze, ich versuche ein bisschen Behaglichkeit in einer ziemlich verrückten Zeit zu erzeugen. Das ist zumindest die Idee. Wobei ich aber in erster Linie zu mir selbst spreche, denn die meisten dieser Songs sind musikalische Selbstgespräche. Und der Grund, dass ich mich an mich und nicht bewusst an jemand anderen richte, ist der, dass ich kein Experte auf irgendeinem Gebiet bin. Weder politisch, ökonomisch noch sozial. Ich versuche lediglich, mir selbst Mut zu machen und mich daran zu erinnern, ein bisschen mitfühlsamer und netter zu anderen zu sein.

Denn die Menschheit ist aktuell nicht sehr nett zueinander?

Everett: Das ist sie wirklich nicht. Es gibt eine Menge gemeiner Leute, die viele gemeine Dinge tun. Dagegen sollten wir etwas unternehmen.

Und was Ihnen hilft, könnte auch anderen helfen?

Everett: Ganz genau. Wenn du dir selbst helfen kannst – in dem Sinne, dass du dir etwas begreiflich machst –, kann das schon der erste Schritt für große, globale Veränderungen sein. Nur: Ich bin lediglich ein Musiker. Insofern habe ich nicht vor, irgendwelche konkreten politischen Aussagen zu machen. Aber es taucht natürlich in kleinen Dosierungen auf, weil es schwer zu vermeiden ist.

Aber Sie hätten nichts dagegen, wenn Ihnen die Menschen zuhören und ihr Verhalten ändern würden?

Everett: Absolut nicht. Nur: Ich predige nicht und ich bin auch nicht so anmaßend, als dass ich irgendjemanden missionieren möchte. Ich sage nur, was ich denke und fühle. Und wenn sich jemand angesprochen fühlt oder sich meine Worte zu Herzen nimmt, umso besser. Damit beginnen echte Veränderungen.

Im Sinne von: Seid weniger gemein, denkt positiver, blickt hoffnungsvoll nach vorne? Ist das die Lösung?

Everett: Exakt. Und der letzte Song auf dem Album heißt „The Cathedral“. Darin geht es nicht um etwas Religiöses, sondern um die Wahl, die wir haben. Also Entscheidungen gemäß unserer jeweiligen Überzeugung zu treffen. Und je offener, je zufriedener und glücklicher wir sind, desto positiver fallen diese Entscheidungen aus. Sprich: Wenn wir das eine ändern, ändert sich das andere von alleine. Dann könnte es uns allen besser gehen – viel besser. Wir müssen nur bereit sein zu sagen: „Ich möchte glücklich im Leben sein und das Beste daraus machen.“ Dann lässt sich das auch erreichen.

Wie stehen die Chancen, damit auch Republikaner und Trump-Unterstützer zu erreichen?

Everett: Wahrscheinlich sehr gering. Deshalb denke ich auch in kleinen Dimensionen – weil alles andere dumm und naiv wäre. Es ist einfach deprimierend, was heute passiert. Und es schmerzt, all das, was Obama in acht Jahren aufgebaut hat, binnen weniger Monate in Schutt und Asche gelegt zu sehen.

Weshalb „Today Is The Day“, die erste Single des Albums, von der Hoffnung auf Veränderungen handelt?

Everett: Genau. Und hoffentlich tut sich da bald etwas.

Wobei die Vergangenheit, das sagen Sie in „The Epiphany“, auch nicht besser war als die Gegenwart. Das wird oft verklärt und verzerrt. Warum eigentlich?

Everett: Auch ich tendiere dazu, die Vergangenheit zu romantisieren. Das ist ein Gen, von dem sich niemand ausnehmen kann. Aber wenn man sich Sachen von früher genauer vor Augen führt, wird schnell klar, wie übel sie im Grunde waren – von der Titanic bis Woodstock. Wobei der zentrale Punkt des Stücks aber der ist, dass man nicht an der Vergangenheit rütteln kann – egal, wie gut oder schlecht sie war. Sie lässt sich nicht ändern. Und auch die Zukunft ist nur im beschränkten Maß zu beeinflussen oder zu planen. Das Einzige, auf das man einen gewissen Einfluss hat, ist das Hier und Jetzt. Darauf sollte man sich konzentrieren.

Gilt das auch für Sie – ist Musik, selbst wenn sie noch so traurig ist, ein Mittel, um sich selbst zu therapieren?

Everett: Das würde ich so unterschreiben. Ich meine, ich bin nie wirklich glücklich damit, wenn Leute mich als diesen Trauerklos sehen. Das kann zwar auch als Kompliment gemeint sein, aber es trifft die Sache nur teilweise. Denn die Intention hinter jedem Song, den ich schreibe, ist natürlich, an einen besseren, positiveren Ort zu gelangen. Ich schwelge da also nicht in Elend, weil ich das so gerne tue, sondern ich will es loswerden und überwinden. Die Musik soll mir dabei helfen – und das tut sie auch. Deshalb endete selbst „Electro Shock Blues“ – mein düsterstes Album – mit den Worten: „Vielleicht ist es an der Zeit, zu leben.“ So habe ich es schon immer gehandhabt. Und es bringt mir auch etwas. Es hilft mir. Sehr sogar.

Sie gehen im Juni auf Deutschland-Tour. Was erwartet uns diesmal? Schließlich dürften Sie zumindest Outfit-mäßig inzwischen alles durch haben, was menschenmöglich ist.

Everett: (lacht) Ich fürchte, das könnte man so sagen.

Dann blieben eigentlich nur noch Astronautenanzüge auf dem Maifeld-Derby übrig.

Everett: Eine tolle Idee! Das gefällt mir! Auch, wenn das sehr heiß klingt – im Sinne der Temperatur, die sich darin entwickeln könnte. Also, wenn die Teile eine eingebaute Klimaanlage haben, bin ich sofort dabei, denn ich stehe auf Astronauten. Und das ist tatsächlich eine der wenigen Ideen, die wir noch nicht umgesetzt haben. Was ja zugleich das Problem ist, wenn du das schon so lange machst, wie wir: Dann stellst du dir wirklich irgendwann die Frage, was wohl als Nächstes kommen könnte. Was überhaupt noch möglich ist. Aber vielleicht wird das ja offensichtlich, wenn wir uns darauf einigen, welche Instrumente wir diesmal am Start haben, wie das Ganze klingt und wie es sich anfühlt. Dann könnte sich die Präsentation wie von selbst ergeben.

Wird Ihr Set auch wieder Coverversionen erhalten?

Everett: Es werden bestimmt einige sein. Und sei es nur, weil das meine Lieblingsmomente in den Shows sind – meine persönlichen Highlights. Ich liebe es, Songs zu spielen, die ich mag. Und die Songs, die ich am meisten mag, sind eben nicht meine eigenen, sondern sie stammen von Künstlern, die ich schätze und verehre. Das ist es, was mir Spaß macht – und deswegen könnte ich den ganzen Abend lang Covers bringen, sofern das möglich wäre.

Im Ernst?

Everett: Oh ja, meine eigenen Songs machen mich auf Dauer regelrecht krank. Ich erreiche auf jeder Tour einen Punkt, an dem ich sie nicht mehr ertragen kann. Dann sehne ich mich nach Songs, die ich lieber mag. Und die ich schon immer gemocht habe. Die zu spielen, wird auch nie langweilig. Das zeigt, welche Qualität sie haben – und welche meine halt nicht besitzen.

Ihre Bandmitglieder sind nicht nur extrem flexibel, sondern haben auch großartige Spitznamen – wie Kool G Murder, P-Boo oder Krazy Al. Was hat es damit auf sich?

Everett: Das kann ich nicht wirklich erklären. Ich meine, ich bin ein erwachsener Mann und mein Name ist E. Wie lächerlich ist das denn? Klar, das war vielleicht eine gute Idee, als ich ein Teenager war, aber heute? Mit 55? Da bin ich mir nicht so sicher. Nur: Es gibt kein Zurück mehr. Und ich denke, den Jungs geht es genauso. Dabei ist es stellenweise ganz schön peinlich, wenn etwa das Feuilleton der „New York Times“ über einen unserer Auftritte berichtet und dann Krazy Al lobt. Das klingt irgendwie seltsam. Und auf eine gewisse Weise ist es eine Lektion in Bezug darauf, dass man vorsichtig sein sollte, was man sich wünscht. Es könnte so etwas dabei herauskommen. (lacht)

