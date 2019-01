Marsch mit den heiligen drei Königen

In bunten Kostümen marschieren die drei Könige. © Rittelmann

Mannheim.Mit dem Dreikönigsumzug findet am kommenden Sonntag, 6. Januar, im Luisenpark die Weihnachtsgeschichte ihren Ausklang. Im Anschluss an den Marsch wird am Haupteingang ein Krippenspiel aufgeführt. Die Veranstaltung findet von 14 bis 16 Uhr statt. Teilnehmer dürfen sich wieder auf einen ganz besonderen Umzug freuen: In der Region ist es der einzige, den echte Kamele anführen. Wie beeindruckend, groß und schön diese Tiere sind, können sich Kinder an diesem Tag ansehen. Die Kamele kommen aus dem Stall eines Züchters aus Stockach, der zwei seiner Tiere alljährlich nach Mannheim schickt, um den Dreikönigsumzug anführen.

Um 14 Uhr startet der Umzug, der von den Heiligen Drei Königen in farbenprächtigen Kostümen sowie den beiden Kamelen Sahib und Azim angeführt wird. Auch das Krippenspiel am Haupteingang mit dem Ensemble der Freilichtbühne Mannheim sollte man sich unter keinen Umständen entgehen lassen. mics/red

