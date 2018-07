Maskenspiel auf höchstem Niveau

Anzeige

„Titel waren in meinen Produktionen nie besonders wichtig. In diesem Programm soll das Motto aber ausdrücken, dass wir zusammen mit dem Publikum in diese Fantasiewelt gehen“, erklärte Floriana Frassetto, Mitgründerin von Mummenschanz, in einem Interview. Das Stück wurde innerhalb von nur fünf Monaten entwickelt.

1971 gegründet

Das Programm enthalte „bei aller Zeitlosigkeit etliche zeitgemäße Elemente, die bewirken, dass Mummenschanz das Publikum auch nach mehr als vier Jahrzehnten immer noch begeistern kann“, schlussfolgerte die „Neue Zürcher Zeitung“ über das Programm „You & Me“. „Ruhe als Erlebnis, das ist nun wirklich kein Missverständnis, das ist im besten Sinne Mummenschanz“, zeigte sich auch die „Berliner Zeitung“ begeistert. Und die „New York Times“ stellt nüchtern fest: „At the end of ,You & Me’, you will applaud“ („Am Ende von ,You & Me’ werden Sie klatschen“). Die Anfänge der Künstlergruppe reichen ins Jahr 1971 zurück: dem Gründungsjahr von Mummenschanz. Gegründet wurde die Gruppe von Floriana Frassetto, Andres Bossard und Bernie Schürch in Paris. Bossard starb 1992, Schürch trat 2012 zurück, seither ist Frassetto alleinige künstlerische Leiterin. Sie entwickelt die Programme, näht die Kostüme und steht weiterhin zusammen mit den Schweizern Christa Barrett, Sara Francesca Hermann, Kevin Blaser und Oliver Pflug auf der Bühne. Eine wichtige Stellung nimmt auch der Lichtdesigner Eric Sauge ein. Frassetto ist die Tochter italienischer Einwanderer aus Norfolk, Virginia (USA). Sie studierte zwischen 1967 und 1969 an der Theater-Akademie von Alessandro Fersen in Rom.

Die Ausbildung zur Schauspielerin machte sie an der Bewegungsschule Teatro Studio von Roy Bosier (Pantomime, Akrobatik, Tanz). In den folgenden zwei Jahren arbeitete sie in verschiedenen Pantomimen- und Theaterproduktionen, bis sie schließlich 1970 in Rom zwei junge Schweizer Clowns mit dem Namen „Avant et Perdu“ kennenlernte: Andres Bossard und Bernie Schürch. Ein Jahr später war Mummenschanz geboren.

Bühnenkunst als Passion

Seither hat Frassetto das Repertoire von Mummenschanz miterfunden, und in allen Produktionen auch mitgespielt. So kümmert sie sich neben Kostümentwürfen und deren Realisierung auch um die Choreographie. „Das ist mein Leben, meine Passion“, fasste es Frassetto in einem Interview zusammen. gbr

