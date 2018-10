Maskottchenrennen in Seckenheim

Mannheim.Rundum Bäume mit herrlich bunt gefärbtem Laub, dazwischen noch die letzten Strahlen der Spätsommersonne – in so herrlicher Atmosphäre beendet der Badische Rennverein (BRV) seine Jubiläumssaison. Aber es ist diesmal alles ganz anders auf der Seckenheimer Waldrennbahn. Der Mannheim²-Renntag zum Finale der Feierlichkeiten im 150. Jahr der Pferderennen in Mannheim findet am 27. Oktober und damit ausnahmsweise am Samstag statt.

Die Tore öffnen sich schon am frühen Vormittag, denn noch vor der Mittagszeit wird das erste Rennen gestartet. So können diese Rennen auch in Frankreich bewettet werden – eine Premiere für den Badischen Rennverein (BRV).

Am letzten Termin des Jubiläumsjahres haut er noch mal kräftig auf die Pauke – beziehungsweise lässt sich den marsch blasen. zur Ankunft der Besucher ab etwa 10.30 Uhr wird das Polizeimusikkorps eine halbe Stunde spielen. Ferner will der Förderverein historisches Seckenheim eine historische Tafel enthüllen.

Sehr viel Gaudi verspricht das Maskottchenrennen, das zwischen 13 und 14 Uhr stattfindet. Viele sind ja so breit, dass man nicht weiß, ob sie in die Startmaschine passen – und haben so große Füße, dass man zweifelt, ob sie nicht eher stolpern als zu rennen. Jedenfalls wird es viel Spaß geben, wenn sie an den Start gehen.

Fuchs und Hai

Unter anderem Fred Fuchs vom „Mannheimer Morgen“, „Manni“ vom Mannheim-Marathon, „Conny“ von den Rhein-Neckar-Löwen (der Vorjahressieger!), Carlo, das Maskottchen der Mannheimer Kindersportwoche, der Hai „Sharky“ vom Sea Life Speyer sowie natürlich „Secki“, das Maskottchen des Badischen Rennvereins, werden sich auf der Strecke messen und bei diesem großen Spaß gerne mitmachen.

Für alle sieben ausgeschriebenen Pferderennen gingen 104 Nennungen ein, so dass die Startmaschine mehrfach prall gefüllt sein wird, dürfen doch maximal zwölf Pferde gegeneinander antreten. Wer beim Wetten kein Glück hat, kann dennoch gewinnen – Juwelier Troncone stellt für die Wettscheinverlosung unter all den Belegen, auf die kein gewinn ausgezahlt wurde, jeweils eine Damen- und eine Herrenuhr im Wert von je 400 Euro zur Verfügung.

Erneut gibt es einen Buspendelverkehr zur – sonst nicht an den Öffentlichen Nahverkehr angeschlossenen – Waldrennbahn. Oft reichen dort ja schließlich die Parkplätze nicht. Dazu richtet die RNV eine richtige Rundlinie ein, die Seckenheim-Rathaus alle 30 Minuten mit der Rennbahn und dem S-Bahnhof Friedrichsfeld (Südbahnhof) verbindet. Dann ist man nach wenigen Schritten auf der Bahn.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018