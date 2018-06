Matinee für guten Zweck

Anzeige

Mannheim.Die Benefizmatinee zugunsten des Wohltätigkeitsvereins Aktion Sorgentopf ist Kult auf der Vogelstang. Bereits zum 5. Mal findet das Freiluftfestival am Sonntag, 1. Juli, ab 11 Uhr am Oberen Vogel-stangsee statt. Unter dem Motto „Sommerklänge“ ertönen in gediegener Atmosphäre Melodien aus Oper, Operette, Musical, Rock und Pop.

Allen voran das Polizei-Musikkorps Mannheim wird den See in eine opulente Klangkulisse tauchen. Weitere Mitwirkende sind Bernd Nauwartat, WolfsVoice & PianoReich, Evgeniia Selina & Ilya, das Kantorat der Evangelischen Vogelstang-Gemeinde und Alleinunterhalter Theo Buchholz. Dazu serviert der Catering Service Kuneo Leckeres vom Grill. Zur Auswahl stehen außerdem ein vegetarisches Wok-Gericht sowie Bratwurst und Pommes.

Kuchenspezialitäten vom „Kaffewheis’l“, leichte und spritzige Sommer-Cocktails, erlesene Weine und Sekt aus der Region sowie frisch gezapftes Eichbaum-Pils ergänzen das Speisen- und Getränkeangebot. Für die kleinen Gäste fährt der Basti-Bus, die rollende Kinderwerkstatt, vor. Alle Einnahmen gehen zugunsten von Kindern und Jugendlichen des Stadtteils und Sonderprojekten. dir