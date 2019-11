Max Goldt liest in der Feuerwache

Wortästhet, Vollzeit-Polemiker und Kabarettist – Max Goldt, Schriftsteller und Musiker, vereint in seinen provokanten und komischen Lesungen alle Talente in einer Person. Am Mittwoch, 27. November, kommt er um 20 Uhr nach Mannheim in die Alte Feuerwache. Mit Vorliebe widmet sich der sonst so friedfertige Max Goldt den Verirrungen der deutschen Sprache und holt im Laufe des Abends zum Rundumschlag gegen Sprachbarbaren aus.

Max Goldt, geboren 1958 in Göttingen, lebt in Berlin. 2008 wurde er mit dem Kleist-Preis ausgezeichnet, 2016 erhielt er den Satire-Preis „Göttinger Elch“. sba

Info: Mi, 27.11., 20 Uhr, Alte Feuerwache. Karten ab 18,60 Euro.