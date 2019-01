McGregors Tanz des Lebens

Jede Aufführung ist ein bisschen anders. © Andreij Uspenski

Ludwigshafen.Der Hauschoreograph des Londoner Royal Ballet, Wayne McGregor, hat sich von weltweit führenden Genetikern sein vollständiges Erbgut analysieren lassen, auf dieser Basis eine Choreographie entwickelt und ihr – passenderweise – den Namen „Autobiography“ gegeben. Am Samstag, 26. Januar, gastiert die Company Wayne McGregor mit eben jenem Stück um 19.30 Uhr im Theater im Pfalzbau. Das Besondere an dem Tanzstück: Basierend auf McGregors genetischem Code bestimmt ein Algorithmus, an welcher Stelle welche Szene aus den 23 „Bänden“ – entsprechend den 23 menschlichen Genpaaren – aus seiner „Lebensbibliothek“ zur Aufführung kommen. sba

Info: Samstag, 26. Januar, 19.30 Uhr. Theater im Pfalzbau. Tickets ab 20 Euro. Telefon 0621/ 504 25 58.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019