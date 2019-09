Mega-Show mit 30 Songs

US-Alternative-Metaller Helmet um Page Hamilton (2.v.l.). © Hoppa

Heidelberg.30 Jahre, 30 Städte, 30 Songs: Wer am Mittwoch, 25. September, 20 Uhr, beim Helmet-Konzert in der Halle 02 in Heidelberg dabei ist, kann sich auf einen langen Abend freuen. Die New Yorker feiern ihren runden Geburtstag mit superlangen Konzerten – und ohne Vorband.

Es geht direkt mit dem gefeierten Metal-affinen Alternative Rock aus drei Jahrzehnten los. Zwar ist vom Gründungsquartett nur noch Gitarrist und Sänger Page Hamilton übriggeblieben, doch auch nach ihrer Auflösung Ende der 1990er und ihrer Neugründung 2004 stehen Helmet immer noch für harte Riffs zwischen Rock und Metall. In den 30 angekündigten Songs sollen sich Nummern von allen Alben sowie selten gespielte ältere Stücke und Covers finden. sdo

