„Meile“ über 7,7 Kilometer

Heddesheim.Das letzte große Sportereignis in der Region vor dem Jahreswechsel steigt alljährlich in Heddesheim: Am Montag, 31. Dezember, fällt um 11.11 Uhr an der Nordbadenhalle der Startschuss zum 29. Edeka Silvesterlauf über die „Heddesheimer Meile“ von 7,7 Kilometern. Der Hauptlauf ist zugleich das Finale des Bergstraßen-Cups. Der Bambinilauf über 700 Meter startet um 10 Uhr, der Schülerlauf (1,4 Kilometer) um 10.10 Uhr. Die „Minimeile“ führt ab 10.35 Uhr über 4,4 Kilometer.

Infos und Anmeldung: www.heddesheimer-sl.de

