„Mein Ziel war es nie, Hits zu machen“

Ein Lied über ihre Heimatlosigkeit hat Alice Merton zur international erfolgreichsten Absolventin der Mannheimer Popakademie gemacht. Die immense Resonanz auf ihren Hit „No Roots“ hat die in vier Ländern aufgewachsene Wahl-Berlinerin sicher nicht intensiver Wurzeln schlagen lassen. Warum das gar nicht so wichtig für sie ist, erzählt die 25-Jährige in diesem Telefoninterview zur Veröffentlichung ihres Debütalbums „Mint“ (Minze), das am 18. Januar erscheint. Am 31. Mai ist sie beim Frankfurter W-Festival in der Alten Oper live zu hören, am 21. und 22. Juni spielt sie auf den renommierten Festivals Hurricane beziehungsweise Southside.

Frau Merton, Ihr Welthit „No Roots“ erschien als Single Anfang Dezember 2016, die dazugehörige Studioplatte „Mint“ folgt am Freitag. Dass so viel Zeit zwischen dem kommerziellen Durchbruch und einem Debütalbum liegt, ist ungewöhnlich, eigentlich beispiellos. War das womöglich eine Strategie, die Sie und Ihr Manager Paul Grauwinkel in Mannheim an der Popakademie ausgeklügelt haben?

Alice Merton: Strategie war das nicht. Ich war einfach sehr viel unterwegs, und es fand sich keine Zeit, ins Studio zu gehen. Die Entscheidung war immer: Möchte ich mich hinsetzen und diese Platte aufnehmen? Oder bereise ich die Welt und spiele dabei viele Konzerte? Ich habe mich lange für das Zweite entschieden, weil ich es wichtig finde, sich ein Livepublikum zu erspielen. Nach einem Jahr unterwegs haben wir gesehen, wann Zeit für die Albumproduktion sein könnte – die haben wir jetzt geschafft.

Das Songmaterial war also zum Großteil schon vorhanden und ausgearbeitet?

Merton: Ja, aber die Songs waren teilweise noch nicht ganz fertig. Im Studio haben mein Produzent Nicolas Rebscher und ich auch noch lange an den Liedern gearbeitet.

Wie und wo ist die Platte entstanden?

Merton: Alles im Funkhaus Berlin.

„Mint“ klingt sehr abwechslungsreich. Was sind Ihre Einflüsse beim Entstehen der Platte gewesen?

Merton: Im Wesentlichen war es ein Lebensabschnitt, den ich auf diesem Album thematisiert habe. Es ging ursprünglich um das Gefühl, das ich vor gut drei Jahren an mir beobachtet habe: Dass ich mich ein wenig heimatlos fühle und nicht wirklich weiß, wo mein Zuhause ist. Und das Gefühl spiegelt sich auf der Platte wider. Es ging aber auch darum, wie wir Neues ausprobieren und Schwierigkeiten auf unserem Weg überwinden.

Welche Schwierigkeiten?

Merton: Ursprünglich bin ich damals nach Berlin gekommen, um einen Plattenvertrag zu unterschreiben. Aber es wollte keiner die Musik so haben, wie sie war. Deshalb mussten Paul und ich unsere eigene Plattenfirma Paper Plane Records Interbational gründen. Damit kamen viele Herausforderungen auf uns zu. Schließlich war das alles komplett neu für uns. Darum geht es in „2 Kids“. Er handelt von Paul und mir, der nicht nur mein Manager ist, sondern gleichzeitig auch einer meiner besten Freunde. Wir haben zusammen an der Popakademie studiert und im Wohnheim gewohnt.

Direkt in der Hafenstraße?

Merton: Nein, im Ulmenweg. Da ist die Studentensiedlung Ludwig Frank.

Gibt es gesangliche Vorbilder?

Merton: Ehrlich gesagt, werde ich zwar beeinflusst von verschiedenen Künstlern, aber nicht unbedingt von der Musik, die ich höre. Was mich beeinflusst sind eher die Situationen. Und meine Erfahrungen.

Wie funktioniert das konkret?

Merton: Wenn ich zum Beispiel einen Streit habe mit jemandem, dann kommt mir sofort eine Melodie in den Kopf. Das ist wie Filmmusik für die reale Situation. Deshalb hat jeder Song seine eigene Stimmung, die zu seiner Geschichte passt.

Das klingt nach Synästhesie.

Merton: Ein bisschen. Sie meinen, dass man zum Beispiel beim Hören Farben sieht? Genau, das funktioniert bei mir ähnlich, wenn mich Situationen zu einem Lied inspirieren. Nicht unbedingt in 100 Prozent der Fälle, aber schon bei 95 Prozent höre ich, wie der Song klingen muss, um zu der Erfahrung zu passen. Es ist fast ein wenig merkwürdig.

Entwurzelung wie in „No Roots“ ist offenbar eine sehr zentrale Erfahrung für Sie. Ist es nicht paradox, dass Ihr Welthit von Ihrer Heimatlosigkeit handelt – und Sie durch den Erfolg seit zwei mehr als Jahren durch alle Welt reisen? Was ja nicht gerade zur Sesshaftigkeit beiträgt.

Merton: Eigentlich hat meine Vergangenheit mir geholfen, das, was ich jetzt beruflich tue, auch machen zu können. Ich habe heute nicht das Gefühl, dass ich jemals Heimweh habe. Darum geht es im neuen Lied „Homesick“: Dass ich eher bestimmte Menschen vermisse als Orte. Denn meistens sind die Leute, die ich vermisse, nicht an einem Ort. Ich habe Familie in England, Irland und Kanada, viele Freunde in Berlin ...

Also fühlen Sie sich eher bei Menschen heimisch als in Ihrer Berliner Wohnung?

Merton: Ja. Aber ich fühle mich in Berlin sehr wohl. Denn dort ist mein Team.

Welche Rolle haben denn Mannheim und die Popakademie gespielt? Sind Sie hier heimisch geworden?

Merton: In Mannheim habe ich mich nie komplett zuhause gefühlt An der Popakademie schon. Die Uni war wirklich super und hat mir sehr viel geholfen. Schon allein, weil ich ein Teil meines Teams dort kennengelernt habe.

Kennen Sie den Spruch „In Mannheim weint man immer zweimal – wenn man kommt und wenn man gehen muss“?

Merton (lacht): Ja. Bei mir war es nur beim Ankommen.

Der Albumtitel „Mint“ steht für Minze, die ein echtes Lebenselixier für Sie ist. Warum?

Merton: Früher – eigentlich immer noch – war es so: Wenn ich sehr nervös wurde, dann hat nur Minze geholfen. Egal ob Bonbons oder Kaugummi. Als es richtig losging, mit vielen Interviews, Promo-Terminen und Konzerten fast an jedem Tag, war mir sehr oft übel. Und da mir Minze sehr geholfen hat, habe ich das Album nach ihr benannt.

Für solche Unsicherheiten besteht angesichts Ihrer Qualität und Ausbildung rational wenig Anlass. Können die vielen Ortswechsel in jungen Jahren gewisse Ängste befördert haben?

