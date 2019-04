„Meine Mutter ist meine erste Heldin“

Vor vier Jahren war Brie Larson noch eine relativ unbekannte Schauspielerin. Zwar hatte die im kalifornischen Sacramento geborene 29-Jährige schon neben Stars wie Joseph Gordon-Levitt („Don Jon“), Channing Tatum („21 Jump Street“) und Ben Stiller („Greenberg“) gespielt. Aber erst als sie mit ihrer ersten bedeutenden Hauptrolle als entführte Mutter in „Raum“ sogleich den Oscar bekam, wurde sie selbst zum gefeierten Star. Da wollten auch die Macher der Marvel-Comicverfilmung nicht drüber hinwegsehen und gaben der Kalifornierin die attraktive Rolle einer Superheldin. Als „Captain Marvel“ wurde sie schon im März im eigenen Abenteuer eingeführt. In „Avengers 4: Endgame“ darf sie nun so richtig auftrumpfen.

Markus Tschiedert führte das Interview persönlich im Berliner Soho House, Berlin. Brie Larson wünschte keine Autorisierung.

„Avengers 4: Endgame“ ist einer der am meisten erwarteten Filme des Jahres, den bisher noch keiner gesehen hat. Wie schwer fällt es Ihnen, nichts zu verraten?

Brie Larson: Guter Versuch (lacht)! Ich weiß, dass ich in jedem Interview die Herzen brechen muss, weil ich nichts weitertratschen darf. Tatsächlich bin ich ziemlich gut darin, Geheimnisse für mich zu behalten. Trotzdem werde ich erleichtert sein, wenn nun endlich auch „Avengers: Endgame“ ins Kino kommt. Denn es gibt so viele lustige Sachen, die hinter den Kulissen passiert sind, die ich endlich mal erzählen möchte.

Wenn Sie schon nichts Inhaltliches erzählen dürfen, dann doch sicherlich etwas über Ihre Figur ...

Larson: Ja, darüber kann ich reden. Das Wichtigste was man über Captain Marvel wissen muss, ist dass sie halb Mensch, halb Alien ist. Das weiß man natürlich auch aus den Comics. Spannend finde ich, dass sie einerseits diese perfekte Kriegerin ist, andererseits spürt sie noch ihre menschliche Seite, wenn Emotionen und Erinnerungen von ihrem Leben auf der Erde als Kampfpilotin hervorkommen.

Sahen Sie darin die schauspielerische Herausforderung?

Larson: Das kann man so sagen, weil diese beiden Seiten in ihr ständig miteinander konkurrieren und ihr Probleme bereiten. Eigentlich will sie diesem starren Militärsystem auf dem fremden Planeten entfliehen. Irgendetwas in ihr sagt, dass sie frei sein möchte und sich keinen Regeln unterziehen will. Dieser Zwiespalt zwischen menschlichem Herz und außerirdischer Rationalität hat mir sehr gefallen.

