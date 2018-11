Meister an Bogen und Tasten

Ludwigshafen.Wer Vilde Frang schon einmal erlebt hat, wer gesehen hat, mit welch fantastischen Bogenwechseln sie auf ihrer Violine agiert, mit welch beseelten und frühlingshaften Farben sie ihren irisierenden Ton ausstattet, wer ihr natürliches Verständnis von Dingen wie Phrasierung, Melodie und Artikulation und eine wundersam unaufgeregte Virtuosität erlebt hat, darf sich freuen: Die 32-jährige Norwegerin kommt zurück in die Region. Am Samstag, 24. November, gastiert sie um 20 Uhr als eine der „Großen Vier“ (Big Four) im Feierabendhaus der BASF.

Im Gepäck hat Frau Frang, die einst auch dem Fräuleinwunder einer neuen (vor allem eben weiblichen) Geigengeneration zugeordnet wurde, Beethovens Violinkonzert (D-Dur, op. 61) mit den berühmten Paukenpochen zu Beginn, bei dem die Wahlberlinerin mit Wurzeln in Oslo sich vom Deutschen Symphonie-Orchester (DSO) begleiten lässt – unter der Leitung von Robin Ticciati.

Ticciati und das DSO spielen auch noch ein Werk, das nicht sehr oft auf Programmen zu finden ist: die Sinfonie Nr. 2 e-Moll von Serge Rachmaninow, die der Komponist Anfang des 20. Jahrhunderts bei einem Gastaufenthalt in Dresden komponierte. Das viersätzige Werk fasziniert – wie so oft bei diesem Komponisten – durch seine Klangfarbigkeit, die Rachmaninow durch eine raffinierte Verzahnung von Streicher- und Bläserklängen erreicht.

Immerseel mit Beethoven

Nur vier Tage später, am 28. November, 20 Uhr, gastiert dann auch noch der Hammerklavierspezialist Jos van Immerseel im Feierabendhaus. Er kommt mit dem Ensemble Anima Eterna Brugge und wird seine historische Sicht auf Werke von Wolfgang Amadeus Mozart (Serenata notturna D-Dur, und Sinfonie Nr. 41 C-Dur „Jupiter“) und Ludwig van Beethoven (Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur op. 15) vorstellen – solistisch und dirigierend gleichzeitig. dms

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.11.2018