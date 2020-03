Mannheim.Das waren noch Zeiten! Als eine bappsüße Leckmuschel einen Zuckerrand um den Mund hinterließ und Kinderscharen draußen auf den Straßen spielten. Wir schreiben das Jahr 1964, Franz Kain wird in Mannheim geboren. „De Baby-Boom-Bu“ hat den geburtenstärksten Jahrgang überhaupt erwischt und sinniert in seinem neuen Programm über damals und heute und die Zukunft, wenn seine Generation Deutschland als Rollator-Geschwader überrollen wird. Am Freitag, 6. März, 20 Uhr, will sich Franz Kain im Mannheimer Schatzkistl einmal mehr als Meister der Alltagssatire beweisen. Vielleicht wischt ihm auch Mutti mit einem Taschentuch und etwas Spucke den Mund sauber… Auch das gehörte dazu. sdo

Info: Freitag, 6. März, 20 Uhr, Schatzkistl, Mannheim; Karten für 24 Euro plus Gebühren unter schatzkistl.de

