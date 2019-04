Meister des Genre-Mixes

Mannheim.Auf ihrer „Brand New Strain“-Tour machen Dog Eat Dog am Samstag, 20. April, 20 Uhr, im Mannheimer MS Connexion Station. Noch immer mixen die New-Jerseyer Hardcore-Punk, Metal und Hip-Hop – und das seit mehr als 25 Jahren. Auch wenn es in den letzten Jahren eher still um die Band mit den Saxofonen war, hat sich ihre Fan-Szene doch gehalten.

Zwei Gründungsmitglieder gehören noch zu Dog Eat Dog: Sänger John Connor und Bassist Dave Neabore. Die Kollegen an Gitarren, Schlagzeug und Saxofon haben zwar gewechselt, doch der Sound der Gruppe ist gebliegen. Immer noch feiern Dog Eat Dog mit ihrem Publikum am liebsten eine große Party und bedienen sich stilistisch gerne in verschiedenen Genres, was sie zu einer der erfolgreichsten Crossover-Bands aller Zeiten macht. Den bislang größten Erfolg in Deutschland feierten sie 1996 mit ihrem Album „Play Games“, 2018 erschien nach über elf Jahren ohne neue Nummern ihre EP „Band New Breed“.

Den Support übernehmen Machete Dance Club. Konzertbesucher erhalten außerdem freien Eintritt zur Mega-Metall-Party ab 22 Uhr auf drei Floors – mit Alternative und Nu Metal, Metal Attack sowie Black und Death Metal – im MS Connexion Complex. sdo

