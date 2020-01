Meister des mittelalterlichen Gesangs

Gregorian sind am Freitag, 24. Januar, 20 Uhr, im Rosengarten in Mannheim zu Gast. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens umfasst das Programm des weltweit erfolgreichen Chors die musikalischen Meilensteine der bisherigen Abendfüller, darunter Stücke wie „Moments Of Peace“, „Nothing Else Matters“ und „With Or Without You“.

Mannheim.Nicht umsonst haben die Sänger ihre Tour mit dem Titel des Albums überschrieben, das ihnen 1999 den Durchbruch brachte: „Masters of Chant“. Damit wollen die zwölf Chormitglieder an ihren großen Erfolg der letzten Jahre anknüpfen und ein Best-of ihres bisherigen Schaffens präsentieren.

Mehr als zweieinhalb Millionen Konzertbesucher haben Gregorian schon mit ihrer Mischung aus gregorianischen Gesängen und eigens für dieses Format arrangierten aktuellen Pop-Hits erreicht.

Bis Donnerstag anrufen

Das „Morgen Magazin“ verlost dreimal zwei Tickets für das Gregorian-Konzert im Rosengarten. Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Sie sich sputen: Rufen Sie bis Donnerstag, 23. Januar, 14 Uhr, die Telefonnummer 01379/88 46 18 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, eventuell gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz). Nennen Sie das Stichwort „Gregorian“, Ihren Namen, Ihre Adresse und Telefonnummer.

Im regulären Vorverkauf sind die Karten zu Preisen von 53,90 bis 84,90 Euro (jeweils plus Gebühren) erhältlich unter Telefon 01806/57 00 70. sdo